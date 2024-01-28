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Озера на Марсе, ИИ-браузер Opera для iOS, изменение политики Apple: главное 28 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

NASA нашла подтверждение существования древних озер на Марсе, Opera объявила о запуске ИИ-браузера для iOS, Apple отменяет (почти) требование о «Входе через Apple», а RB продолжает освещать главные события дня для предпринимателей со всего мира.

Озера на Марсе, ИИ-браузер Opera для iOS, изменение политики Apple: главное 28 января

Мир

  • В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может ввести 60%-ю пошлину на товары из Китая (WP).
  • NASA обнаружила подтверждение существования древних озер на Марсе.

Россия

  • Россия в 2023 году поставила в дружественные страны 76 млрд кубометров газа. В 2020 году этот показатель равнялся 61 млрд (РИА).
  • Объем поставок куриных яиц из Беларуси в Россию «убедительно растет», сообщили в МИД. По итогам 11 месяцев 2023-го на страну приходилось 94,1% импорта этой продукции (ТАСС).

Бизнес

  • Opera сообщила о запуске собственного AI-браузера для iOS. Это стало возможным после смягчения политики Apple App Store.
  • В это же время Apple отменяет требование об обязательной поддержке функции «Входа через Apple» в приложениях.

Фото: Unsplash

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