NASA нашла подтверждение существования древних озер на Марсе, Opera объявила о запуске ИИ-браузера для iOS, Apple отменяет (почти) требование о «Входе через Apple», а RB продолжает освещать главные события дня для предпринимателей со всего мира.

Озера на Марсе, ИИ-браузер Opera для iOS, изменение политики Apple: главное 28 января