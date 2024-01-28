Марсоход NASA нашел доказательства существования озер на Марсе

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло пришли к выводу о существовании древних озер на Марсе. Доказательством этого стали данные, полученные с помощью марсохода NASA Perseverance.
Об этом пишет Space со ссылкой на статью в журнале Science Advances. С помощью радара RIFMAX марсоход исследовал почву на дне кратера Езеро. Ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях.
Фото: UCLA
Данные RIFMAX показали наличие осадочных отложений воды, которая когда-то заполняла кратер. Исследование подтвердило выводы о существовании озер на Марсе, сделанные ранее на основании орбитальных снимков и других данных.
Исследователи предполагают, что отложения образовались около 3 млрд лет назад.
Специалисты предполагают, что некоторые участки планеты когда-то были покрыты водой с микробной жизнью, и раньше Марс был теплой, влажной и пригодной для жизни планетой.
«Изменения, которые мы наблюдаем в каменных породах, вызваны крупномасштабными изменениями в марсианской среде», — рассказал Дэвид Пейдж, заместитель главного исследователя RIFMAX и профессор UCLA.
Ученые планируют продолжить тщательное изучение после получения образцов, собранных марсоходом.
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