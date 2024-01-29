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Reddit оценили в $5 млрд перед IPO, премии по киберстрахованию за год выросли на 80%: главное 29 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб», премии по страхованию от кибератак за год выросли на 80% и другие события 29 января.

Reddit оценили в $5 млрд перед IPO, премии по киберстрахованию за год выросли на 80%: главное 29 января

Мир

  • Оценка онлайн-платформы Reddit, которая в марте может провести IPO, может составить $5 млрд, выяснил Bloomberg. 

Финансы

  • Общий рост объема премий по направлению киберстрахования в России за 2023 год составил около 80%, примерно до 1,3 млрд рублей.

Бизнес

  • Более 50% руководителей самым ценным навыком для карьерного роста в 2024 году называют умение планировать, организовывать и управлять проектами, эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками.
  • Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб». Компания занимается переработкой изношенных покрышек в резиновую крошку.

Сервисы и технологии

  • Месячная аудитория сервисов для знакомств в России выросла до 10%. До 19,5 млн выросли скачивания дейтинговых приложений.

Транспорт

  • В России в 2024 году темпы установки заправок для электрокаров вырастут вдвое. Сейчас при пересчете их оказалось на 16% меньше, чем ожидалось ранее, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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