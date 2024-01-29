Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб», премии по страхованию от кибератак за год выросли на 80% и другие события 29 января.

Reddit оценили в $5 млрд перед IPO, премии по киберстрахованию за год выросли на 80%: главное 29 января