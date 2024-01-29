Reddit оценили в $5 млрд перед IPO, премии по киберстрахованию за год выросли на 80%: главное 29 января

Карина Пардаева
Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб», премии по страхованию от кибератак за год выросли на 80% и другие события 29 января.
Reddit оценили в $5 млрд перед IPO, премии по киберстрахованию за год выросли на 80%: главное 29 январяКарина Пардаева
Мир
- Оценка онлайн-платформы Reddit, которая в марте может провести IPO, может составить $5 млрд, выяснил Bloomberg.
Финансы
- Общий рост объема премий по направлению киберстрахования в России за 2023 год составил около 80%, примерно до 1,3 млрд рублей.
Бизнес
- Более 50% руководителей самым ценным навыком для карьерного роста в 2024 году называют умение планировать, организовывать и управлять проектами, эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками.
- Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб». Компания занимается переработкой изношенных покрышек в резиновую крошку.
Сервисы и технологии
- Месячная аудитория сервисов для знакомств в России выросла до 10%. До 19,5 млн выросли скачивания дейтинговых приложений.
Транспорт
- В России в 2024 году темпы установки заправок для электрокаров вырастут вдвое. Сейчас при пересчете их оказалось на 16% меньше, чем ожидалось ранее, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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