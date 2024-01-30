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Neuralink впервые вживила нейрочип в мозг человека, проверки на заводе Toyota: главное 30 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Neuralink впервые вживила нейрочип в мозг человека, Love Republic будет выпускать косметику под собственным брендом, на заводе Toyota начались проверки и другие новости 30 января.

Neuralink впервые вживила нейрочип в мозг человека, проверки на заводе Toyota: главное 30 января

Мир

  • Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink 28 января 2024 года впервые вживила имплант в мозг человека. Пациент сейчас восстанавливается. Результаты уже выглядят многообещающими. 

Бизнес

  • Российский ритейлер одежды Melon Fashion Group (MFG) в начале 2024 года подал заявку на регистрацию товарного знака Love Republic Beauty.  Под маркой могут выпускать кремы, парфюм, помады, средства по уходу за волосами и др.
  • Доходы от рекламных интеграций топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023-м увеличились на 31% год к году, до 1,2 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Транспорт

  • Продажи электромобилей в 2024 году в России в базовом сценарии вырастут в два раза, до примерно 30 тыс. штук. Темпы замедлились, негативный сценарий предполагает отсутствие роста рынка.
  • На заводе Toyota Industries Corporation (подрядчик Toyota Motor) начались проверки в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей.

Фото на обложке: Unsplash

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