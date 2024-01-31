ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot, Wildberries построит склады для других компаний: главное 31 января

Карина Пардаева
Alphabet увеличила прибыль до $73,8 млрд, Wildberries займется строительством логистических парков для других компаний и другие события 31 января.
ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot, Wildberries построит склады для других компаний: главное 31 январяКарина Пардаева
Мир
- В 2023 году головная компания Google — Alphabet — увеличила прибыль до $73,8 млрд. Это на 23% больше по сравнению с результатами 2022 года.
Финансы
- Переводы из России в соседние страны в 2023 году сократились на 12%. Всего в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию было отправлено $7,7 млрд, пишет РБК.
Бизнес
- Wildberries займется строительством логистических парков для других компаний. Это поможет снизить затраты на развитие собственных логистических объектов.
- Минэк подготовил инструкцию для бизнеса по проведению бартера. Основные сложности инструмента – в оценке стоимости товаров, сообщают «Ведомости».
Транспорт
- Концерн Stellantis добавит нейросеть ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot. Пилотную версию запустят 31 января во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании.
- Авиакомпании жалуются на сниженный ресурс свечей для импортных моторов Superjet, пишут «Ведомости».
- В Госдуме разработали законопроекты о снижении требований к авиатакси, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Billion Photos /
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