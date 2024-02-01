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Турецкие банки закрывают российским компаниям счета, сокращение зарплаты IT-специалистов: главное 1 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, средняя зарплата IT-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 года сократилась на 15% и другие события 1 февраля.

Турецкие банки закрывают российским компаниям счета, сокращение зарплаты IT-специалистов: главное 1 февраля

Россия

  • В феврале в России вступают в силу новые законы – ограничивается скорость езды на электросамокатах, дорожает «Платон», запрещается работа не включенных в реестр провайдеров хостинга.

Финансы

  • Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты.

Бизнес

  • Россияне в 2023 году скачали нелицензионных копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию.
  • Средняя зарплата IT-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 года сократилась на 15%, до 141 тыс. рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • Все больше пользователей начинают беспокоиться об уровне защищенности при онлайн-знакомствах. RB.RU узнал, как обезопасить себя и свои данные во время общения в дейтинг-сервисах у ИБ-специалистов и юристов.

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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