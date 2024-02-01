Турецкие банки закрывают российским компаниям счета, сокращение зарплаты IT-специалистов: главное 1 февраля

Карина Пардаева
Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, средняя зарплата IT-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 года сократилась на 15% и другие события 1 февраля.
Турецкие банки закрывают российским компаниям счета, сокращение зарплаты IT-специалистов: главное 1 февраляКарина Пардаева
Россия
- В феврале в России вступают в силу новые законы – ограничивается скорость езды на электросамокатах, дорожает «Платон», запрещается работа не включенных в реестр провайдеров хостинга.
Финансы
- Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты.
Бизнес
- Россияне в 2023 году скачали нелицензионных копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию.
- Средняя зарплата IT-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 года сократилась на 15%, до 141 тыс. рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ».
Сервисы и технологии
- Все больше пользователей начинают беспокоиться об уровне защищенности при онлайн-знакомствах. RB.RU узнал, как обезопасить себя и свои данные во время общения в дейтинг-сервисах у ИБ-специалистов и юристов.
Фото на обложке: Parilov /
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