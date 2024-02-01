Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, средняя зарплата IT-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 года сократилась на 15% и другие события 1 февраля.

Турецкие банки закрывают российским компаниям счета, сокращение зарплаты IT-специалистов: главное 1 февраля