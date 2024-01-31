Суд в Москве вновь оштрафовал Twitch за неудаление контента

Стриминговый сервис Twitch получил очередной штраф за отказ удалить контент, который считается запрещенным. Компании предстоит выплатить 3 млн рублей.
«Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Сервис уже получал максимальный штраф по данной статье. В декабре Таганский суд Москвы предписал выплатить 4 млн рублей в связи с неудалением запрещенной информации.
До этого осенью Twitch оштрафовали на 13 млн рублей, но санкция касалась другого правонарушения — отказа локализовать данные россиян.
Фото на обложке: Unsplash
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