Маск анонсирует роботакси, Apple разрешает эмуляторы ретро-игр в AppStore: главное для бизнеса 6 апреля

Екатерина Алипова
Пока из РФ уходят зарубежные страховые компании, растут арендные ставки на жилье, происходят слияния в IT, Илон Маск вновь выступает с дерзким заявлением о презентации роботакси, Apple приоткрывает доступ к AppStore для эмуляторов ретро-игры, а RB следит за самыми интересными новостями из мира предпринимательства.
Маск анонсирует роботакси, Apple разрешает эмуляторы ретро-игр в AppStore: главное для бизнеса 6 апреляЕкатерина Алипова
В мире
- США в феврале импортировали у России максимальное с июня 2023 года количество удобрений — на $158,5 млн («РИА Новости»).
- Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана.
- Эфиопия заинтересована в проекте Международной лунной станции с участием РФ и беспилотной космической миссии к Луне, намеченной на 2028 год.
В России
- Мосбиржа предложила ЦБ РФ стимулировать эмитентов выходить на IPO путем продления нацпроекта «Малое и средней предпринимательство» до 2030 года и расширения его действия на МСП с выручкой до 10 млрд рублей.
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении режима СЭЗ на Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
- Средняя ставка на долгосрочную аренду жилья в российских городах выросла на 31% за год, на долгосрочную — на 16% (ТАСС).
- Электросамокаты оснастят QR-кодами и внесут в единый реестр для контроля. Новый законопроект на стадии обсуждений, меры могут вступить в силу 1 марта 2025 года.
- Предприниматели заплатят штраф до 1,6 млн рублей за рекламу кредитов без указания цены и до 1 млн рублей — за спам-звонки.
- Первые беспилотные трамваи запустят в Москве летом 2024 года. На первом этапе «обкатки» в салоне будет присутствовать водитель.
В российском бизнесе
- Forbes: российский провайдер облачных решений ITKey и HR-холдинг Ventra объединили активы.
- Французские страховщики BNP Paribas продали компанию «Кардиф» группе инвесторов из РФ, и «Ъ» констатирует общий отток иностранных страховых компаний из РФ.
- Инвестгруппа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech.
- Отечественный образовательный холдинг Ultimate Education (Bang Bang Education, Fashion Factory School, XYZ и др.) выкупил 100% Международного института интегративной нутрициологии у его основательницы Натальи Гончар (Forbes).
В зарубежном бизнесе
- Snapchat после негативного отклика отключил функцию «Солнечная система», которая показывала «близость» отношений с подписчиками.
- Социальная сеть X открыла доступ к чат-боту Grok от xAI премиум-подписчикам.
- Apple разрешила размещать эмуляторы ретро-игр в App Store, но с рядом условий.
- Компания также объявила о сокращении более 600 сотрудников после отказа от проекта электромобиля — это максимум со времен пандемии.
- Илон Маск заявил, что представит Tesla Robotaxi 8 августа. Эксперты Reuters сочли, что ради этого компания отказываются от проекта бюджетного электрокара. Но Маск позже опроверг их гипотезу, сообщив, что Reuters «снова врет» .
- Параллельно к Tesla подали новый иск — за невыплаты сверхурочных и больничных.
- Разработчик nocode-решений компьютерного зрения Robovision привлек $42 млн. Раунд А возглавили Astanor Ventures и Target Global.
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