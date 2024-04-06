Пока из РФ уходят зарубежные страховые компании, растут арендные ставки на жилье, происходят слияния в IT, Илон Маск вновь выступает с дерзким заявлением о презентации роботакси, Apple приоткрывает доступ к AppStore для эмуляторов ретро-игры, а RB следит за самыми интересными новостями из мира предпринимательства.

Маск анонсирует роботакси, Apple разрешает эмуляторы ретро-игр в AppStore: главное для бизнеса 6 апреля