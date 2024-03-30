IT-предприниматели в 2024: как будет развиваться самый технологичный сегмент малого и среднего бизнеса

Осенью 2023 года в банке для бизнеса «Бланк» детально изучили рынок МСП в IT. Ниже Дмитрий Литвинов, заместитель председателя правления «Бланка», расскажет, как будет развиваться сегмент в 2024 году, какие тренды его ждут и где предпринимателям искать точки роста.

В 2023 году одним из самых быстроразвивающихся сегментов в малом и среднем предпринимательстве стал IT — за год он вырос на 18% и уступил лишь бизнесу на маркетплейсах. Сейчас на IT-рынке около 200 тыс. МСП, из которых 89 тыс. — средние компании. А количество самозанятых, оказывающих IT-услуги, еще больше — 750 тыс. человек.

Как выглядел рынок IT МСП в 2023 году

В прошлом году в сфере IT появлялось все больше новых компаний — только за первый квартал 2023 их количество выросло на 17%. Особенно это касается малых и средних предприятий: сейчас они занимают доминирующее положение — около 75% от общего количества предприятий.

Этому способствуют несколько факторов: тренд на технологическую независимость и импортозамещение, а также значительная поддержка со стороны государства в виде льгот и субсидий. Именно МСП совместными усилиями с крупным бизнесом могут вытеснить 90% зарубежных игроков в стране к 2025 году.

5 трендов в IT МСП на 2024 год

Тенденции, определяющие рост рынка МСП в сегменте IT в 2023 году, сохранятся и в нынешнем: инвестиции в программы импортозамещения и программы цифровизации бизнес-процессов компаний продолжат расти. Однако новые тренды будут не менее заметны.

Информационная безопасность

В 2023 году во многих сегментах доминировали зарубежные компании, предоставляющие услуги по кибербезопасности. Но несмотря на это, их доля на рынке постепенно сокращается — им на смену приходят российские компании, в том числе малый и средний бизнес.

Так, уже за первую половину 2023 года число стартапов в области кибербезопасности удвоилось, и 6% этого рынка принадлежат именно молодым компаниям. Более того, информационная безопасность вошла в топ-3 самых популярных секторов в российском IT-бизнесе, уступив финтеху и медтеху.

В 2024 году также будет появляться все больше новых IT-решений от МСБ, поскольку среди основных задач как крупного, и среднего и малого бизнеса сейчас — предотвращение утечек и различных кибератак, участившихся за последнее время. Ожидается, что большие компании увеличат расходы на кибербезопасность на 16%.

Оптимизация внутренних процессов и ИИ

Летом прошлого года среди 55 крупных, средних и малых компаний более 70% использовали нейросети и искусственный интеллект в работе.

Среди плюсов ИИ участники опроса отметили экономию рабочего времени и оптимизацию процессов. Самой популярной ИИ-моделью стала, очевидно, ChatGPT. Мы в «Бланке» тоже внедрили AI Compliance, который помогает финансовому мониторингу фиксировать подозрительные операции и уровень риска клиентов.

ИИ-стартапы по всему миру начинают наращивать инвестиции — за 2023 год они привлекли рекордные $27 млрд. А в России только резиденты «Сколково» получили от спонсоров более 1 млрд рублей — подобный тренд на ИИ сохраняется с 2022 года.

Сейчас среди некоторых перспективных ИИ МСБ — Bidzaar, сервис автоматизированных закупок с выручкой 97 млн рублей за 2022 год, Halsa, платформа по подбору витаминов с выручкой 42 млн рублей, и Rubbles, решение для оптимизации бизнес-процессов с выручкой 384 млн рублей.

В 2024 году тренд на нейросети и оптимизацию только усилится, а рынок станет занимать все больше российских компаний, которые будут предлагать различные решения для автоматизации внутренних процессов.

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Кадровый голод

Кадровый голод — головная боль почти всех крупных IT-компаний уже несколько лет, и, к сожалению, эта тенденция сохранится и в наступившем году. Все дело в том, что в IT хотят попасть почти все: из-за этого на рынке очень много джунов, а сильных миддлов и сеньоров, которых как раз и ищут лидеры сегмента, мало.

И это только на руку МСП-игрокам: они могут закрывать часть рынка и хантить молодых, но редких специалистов. Этот тренд сохранится не только среди непосредственно IT МСП, но и других бизнесов: например, IT-специалисты будут крайне востребованы в гостиничном деле.

Но может произойти и обратная ситуация: Low-Code и No-Code платформы станут настолько популярными, что заменят часть дорогих IT-кадров. Сейчас в России 95% этого рынка занимают отечественные решения, но таких компаний все равно мало — это открывает еще одну перспективную нишу для МСП. Мы ожидаем рост на 25-30% в этом году.

К тому же из-за дороговизны IT-кадров все больше компаний будут отдавать задачи на аутсорс. В случае малого и среднего бизнеса это касается почти всех функций, особенно связанных с информационной безопасностью. Например, в 2022 году объем рынка ИБ-аутсорсинга равнялся более чем 10 млрд рублей, и сейчас эти цифры будут только расти.

Популярность российских аппаратных решений

В 2024 году вырастет объем внедрений отечественных аппаратных решений. Вслед за крупными игроками, которые в рамках программ импортозамещения активно тестируют отечественные инфраструктурные решения, малый и средний бизнес тоже начнет проявлять интерес к этой продукции.

Сейчас внедрение российского оборудования пока не повсеместное, в отличие от ПО — его не используют только 20% компаний. Однако МСБ не только внедряет, но и производит различные продукты импортозамещения: сейчас российские компании активно закупают инновационные решения у предпринимателей.

Например, за 2023 год объем госзакупок у МСБ составил целых 8 млрд рублей, и одна из наиболее популярных областей — как раз услуги, связанные с научной и инженерно-технической деятельностью.

Рост финансовых компетенций

Мы в «Бланке» заметили рост во всех сегментах IT, а особенно в заказной разработке ПО, внедрении «коробочных» решений, поставке и интеграции оборудования. И среди наших клиентов и на рынке в целом наблюдается увеличение спроса на финансовые продукты.

Так, в 2023 году мы отметили запросы на инструменты для простой и удобный выплаты средств сотрудникам и исполнителям, кредитные средства для закрытия кассовых разрывов, факторинговые услуги, интернет-эквайринг и выпуск корпоративных карт.

В 2024 году ожидаем повышения финансовых компетенций в МСП-компаниях и более активное использование инструментов финансирования, например, кредитных линий и факторинга, а также инструментов по управлению средствами организаций: размещение средств коротких депозитах и овернайтах, что крайне актуально в период высоких ставок.

Помимо этого прогнозируем спрос и на сложные финансовые инструменты в виде валютных свопов и бивалютных депозитов — это будет популярно среди МСП, работающих с зарубежными рынками.

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5 драйверов рынка в 2024 году

Ключевым драйвером останется программа технологического суверенитета, который Россия должна достичь к 2030 году — продолжится процесс цифровизации и импортозамещения. Будут появляться новые ниши и перспективные задачи, многие из которых могут закрыть как раз малые и средние предприниматели. Другой важный драйвер — новая программа «Экономика данных», которая придет на смену «Цифровой экономике». Она также предполагает различные субсидии и льготы от государства, и одним из спонсоров будет Корпорация МСП. Благодаря господдержке уже в августе 2023 года IT МСП в области разработки ПО привлекли кредитные средства на сумму более 8 млрд рублей — это втрое больше, чем в 2022 году. В этом году усилится роль стран БРИКС и других дружественных стран в IT-экспорте. Это откроет для МСБ и крупных компаний новые ниши и рынки для запуска своих продуктов. На рынке нормализуется спрос и предложение IT-услуг. С приходом новых компаний появится конкуренция, и игрокам, особенно малым и средним, придется бороться за качество продукции и услуг, чтобы удержать покупателей. За автоматизацией будут охотиться все: из-за больших расходов на IT-специалистов компании станут чаще прибегать к автоматизированным решениям, чтобы закрывать простые задачи. Это будет способствовать появлению новых бизнесов в этой нише.

Вместо заключения: прогнозы для рынка IT МСП

Объем выручки сегмента продолжит расти. Здесь сыграют роль два фактора — небывалый прирост компаний в сфере IT и интерес со стороны крупных игроков к продуктам МСП. Большинству IT-гигантов будет проще купить готовое решение у мелких и средних предприятий, чем создавать его самостоятельно.

Здесь сыграют роль два фактора — небывалый прирост компаний в сфере IT и интерес со стороны крупных игроков к продуктам МСП. Большинству IT-гигантов будет проще купить готовое решение у мелких и средних предприятий, чем создавать его самостоятельно. МСП будет точечно консолидироваться, а на их основе появятся крупные игроки. Здесь драйвером станет бурная цифровизация и импортозамещение: МСП с самыми перспективными IT-продуктами начнут покорять вершины технологического рынка.

Здесь драйвером станет бурная цифровизация и импортозамещение: МСП с самыми перспективными IT-продуктами начнут покорять вершины технологического рынка. Появятся новые IT-продукты. Особенно это касается тех компаний, которые занимаются информационной безопасностью и оптимизацией внутренних бизнес-процессов.

Особенно это касается тех компаний, которые занимаются информационной безопасностью и оптимизацией внутренних бизнес-процессов. Вырастут финансовые компетенции МСП. Малые и средние бизнесы будут применять более сложные финансовые инструменты, чтобы получать дополнительную прибыль.

Малые и средние бизнесы будут применять более сложные финансовые инструменты, чтобы получать дополнительную прибыль. МСП продолжат активно использовать программы поддержки. В 2023 году это был один из драйверов развития сектора МСП, и в 2024 году эта тенденция только укрепится, особенно после разработки проекта о помощи крупных компаний малым.

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