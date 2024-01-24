SEO-продвижение малого бизнеса

Любой потребитель использует поисковые системы, чтобы найти товар, услугу или информацию. Если ваш бизнес не появляется на первой странице результатов поиска, существует риск упустить потенциальных клиентов.

Поэтому мы делаем вывод, что первоочередная цель SEO — выделиться и привлечь лиды с последующей продажей услуг. Давайте рассмотрим основные аспекты SEO в малом бизнесе, опираясь на наш опыт.

Анализ позволяет понять текущую ситуацию на рынке, выделить преимущества топовых конкурентов и определить стратегии успеха.

Анализ веб-сайтов конкурентов. Здесь стоит обратить внимание на структуру, дизайн, разделы и контент. Проанализируйте использование мета-тегов, заголовков и описаний страниц.

Контент-маркетинг. Изучите активность конкурентов в социальных сетях. Оцените, какие типы контента привлекают внимание и реакцию на них.

Отзывы и рейтинги. Почитайте отзывы о продуктах или услугах конкурентов. Проанализируйте рейтинги и обратите внимание на общую репутацию.

На основе преимуществ и ошибок конкурентов можно формировать свою уникальную стратегию продвижения малого бизнеса в интернете. Она должна быть гибкой. SEO — это динамичный инструмент, который часто претерпевает изменения. Чем мобильнее будет стратегия, тем больше шанс, что в момент кризиса или перемен вы сможете подстроиться под обстоятельства.

Отметьте слабые стороны. Это могут быть технические недочёты, неудачные стратегии и др.

Определите достоинства конкурентов. Например, они делают качественный контент, удобный интерфейс или у них быстрая загрузка страниц.

Сравните собственный сайт с конкурентами. Если вам удалось выявить средние значения по конкурентам, то сопоставьте их со своим сайтом. Полученные показатели и будут ориентиром для внедрения улучшений на ваш сайт.

Внутри базы сделайте сравнительный анализ. В этом вам поможет таблица. Параметры анализа могут быть следующие:

Позиционное продвижение сайтов: ключи для локальной выдачи

Представьте: вы продвигаете бизнес, который продаёт производство и установку пластиковых окон в Челябинске. Соответственно, ваша аудитория должна быть из Челябинска или области.

Оптимизация страниц и сайта в целом для локальной аудитории позволяет привлекать клиентов, находящихся вблизи вашего бизнеса, что часто является решающим фактором при выборе товаров или услуг. Поэтому стоит подумать, на какую область вы работаете. Это может быть вся Россия или, например, только Москва.

Интегрируйте в свой контент ключевые фразы, которые включают местоположение вашего бизнеса. Например, «купить окно в Челябинске».

Продвижение сайта малого бизнеса включает использование специфичных для вашей деятельности слов. Например, «купить пластиковое окно в Челябинске».

Если ваш бизнес предоставляет услуги в разных городах, создайте отдельные страницы для каждой локации. Это улучшит релевантность вашего сайта для поисковых запросов с указанием местоположения. Пример реализации:

Нелишним будет зарегистрироваться в Google My Business и «Яндекс Бизнес». Так вы появитесь на картах города, где продаёте услуги. Если это оффлайн-бизнес.

Лайфхак: попросите ваших клиентов оставить отзыв с упоминанием местоположения. Это укрепит локальную репутацию и повысит видимость в локальной выдаче.

Контент всему голова

Давайте рассмотрим, почему контент играет ключевую роль и какие элементы необходимо учесть, разрабатывая стратегию контент-маркетинга.

Ключевые слова и запросы. Добавляйте их в заголовки, тексты и другие элементы контента, например, ключевые слова. Но не переусердствуйте. Текст должен быть написан просто и понятно, для людей, без спама.

Уникальность. Ваш контент должен предоставлять уникальную и ценную информацию для посетителей. Это могут быть исследования, интересные факты или практические советы.

Например, если ваш бизнес связан с продажей окон, то напишите статью о том, как за ними ухаживать, чтобы продлить срок эксплуатации. Пример ниже.

Разнообразие форматов. Включите в свою стратегию текстовые статьи, видео, инфографику и другие форматы.

Актуальность. Не забывайте добавлять новый и актуализировать написанный контент.

Заголовки и мета-описания

Эти элементы играют решающую роль в продвижении сайта — привлечении внимания пользователей и улучшении показателей CTR (Click-Through Rate). Проще говоря, это способ повлиять на эффективность веб-ресурса.

Заголовки

Они должны быть краткими, ёмкими и одновременно информативными. Используйте ключевые слова, которые отражают содержание страницы. Пример:

Мета-описания

Мета-описания — это краткие описания страницы, которые дают пользователю основную информацию и призывают к действию. Они должны быть лаконичными и содержать ключевые моменты страницы. Пример:

При создании заголовков и мета-описаний учитывайте следующие нюансы:

уникальность;

соответствие содержанию;

соблюдение ограничений по количеству символов. Например, заголовок Google ограничен примерно 50-60 символами, а мета-описание — 140 символами. Для «Яндекса» заголовок — 40-70 символов, а мета-описание — 150-200 символов;

акцент на преимуществах вашего продукта или услуги.

Проводите тестирование заголовков и мета-описаний, чтобы определить наилучшие варианты.

Структура страниц и подзаголовки

Вот несколько ключевых шагов и рекомендаций для правильной структуры страницы с использованием подзаголовков:

Иерархия заголовков: H1 — заголовок, H2 — подзаголовок, H3 — подзаголовок третьего уровня. Пример:

Логическая структура страницы. Подзаголовки должны обеспечивать читателям последовательное восприятие контента.

Краткость и ясность. Заголовки должны давать представление о содержании блока, не заставляя пользователя читать весь текст.

Визуальные элементы. Добавляйте картинки или фотографии, иллюстрации и инфографику. Пример:

SEO-оптимизация. Ключевые слова помогут поисковым системам понять содержание страницы и привлечь аудиторию на сайт.

Перелинковка

Создание внутренних ссылок обеспечивает более удобную навигацию для пользователей, а также играет ключевую роль в распределении веса страниц и укреплении позиций вашего сайта в поисковых результатах. Давайте рассмотрим, что нужно учитывать при перелинковке и почему:

Улучшение навигации. Создание внутренних ссылок между тематически связанными страницами обеспечивает лёгкость перемещения по вашему сайту.

Распределение веса страниц. Каждая страница сайта имеет вес в поисковых системах. С помощью внутренних ссылок вы можете управлять передачей веса с одной страницы на другую. Это особенно важно для страниц с ключевой информацией или товарами. Например, статья о новинке может содержать ссылки на страницу с этим товаром, увеличивая её значимость в глазах поисковых систем. Пример:

Контекстуальная связность. Внутренние ссылки должны быть контекстуальными, то есть органично вписываться в контент страницы. Например, если у вас есть страница с детскими столами, внутренние ссылки могут направлять на страницу с сопутствующими товарами. Это могут быть стулья, светильники, шкафы и т.д.

Анкорный текст. Анкорный текст внутренних ссылок — это текст, который является самой ссылкой. Это хороший способ усилить связь между страницами и улучшить их видимость в поисковых результатах. Пример:

Анкорами в данном случае являются фрагменты «Как говорит Google», «Что будет, если не указать canonical — „Яндекс Справка“» и «Для чего выбирать канонический URL — „Гугл Справка“».

Структура сайта. Используйте карту сайта формата sitemap.xml, чтобы облегчить поисковым системам индексацию вашего контента. Внутренние ссылки должны быть включены в карту сайта. Это поможет поисковым системам понять, как связаны между собой различные страницы.

Давайте представим ситуацию: у вас есть сайт, который посвящён фитнесу. Вы выпускаете контент с тренировками. Страница с упражнениями для пресса может содержать внутренние ссылки на страницы с обзорами тренажёров для пресса, статьи о правильной технике выполнения упражнений, а также на страницы с продажей спортивного оборудования. Пример:

Человекопонятный URL

Рассмотрим несколько шагов для создания читаемых и понятных URL-адресов:

Используйте понятные ключевые слова. Ключевые слова должны отражать содержание страницы в URL.

Плохой пример: www.site.com/p=123

Хороший пример: www.site.com/catalog/





Избегайте длинных и сложных URL. Такие адреса могут быть трудными для восприятия и менее эффективными с точки зрения SEO.

Плохой пример: www.site.com/catalog/detskaya/detskie-stoly/

Хороший пример: www.site.com/detskie-stoly/





Ставьте дефисы вместо подчёркиваний. Для разделения слов в URL предпочтительнее использовать дефисы. Поисковые системы чаще воспринимают их как пробелы.

Плохой пример: www.example.com/seo_dlya_malogo_biznesa

Хороший пример: www.example.com/seo-dlya-malogo-biznesa





Удаляйте ненужные элементы. Избегайте включения в URL ненужных параметров: идентификаторы сессий или лишние подпапки.

Плохой пример: www.example.com/blog/kategoriya/seo/2023

Хороший пример: www.example.com/blog/seo-dlya-malogo-biznesa





Структурируйте логически. Отражайте структуру вашего сайта. Это помогает пользователям понять, где они находятся в иерархии сайта.

Плохой пример: www.example.com/stranicy/stati/putevoditel/po/gorodu

Хороший пример: www.example.com/gorod/putevoditel/stati





Используйте SSL и протокол HTTPS. SSL-сертификат обеспечит безопасное соединение между сервером и браузером пользователя, надёжно защитит данные от перехвата и подмены. Сертификат используется для шифрования данных и идентификации сайта при установлении защищённого соединения HTTPS.

Проводите A/B-тестирование. Проводите тестирование разных вариантов URL, чтобы выявить лучший с точки зрения пользователя и SEO-производительности.

Редиректы при изменении URL. При изменении URL страницы, на которую уже есть ссылки, используйте редиректы для сохранения поисковой видимости.

Используйте инструменты аналитики. Например, Google Search Console или «Яндекс Вебмастер». Они помогут оценивать производительность URL в поисковых системах.

Статейное продвижение сайта информационными ключами

Статьи с информационными ключевыми словами считаются эффективным инструментом SEO-продвижения малого бизнеса, и вот почему:

Улучшают видимость в поисковике. Пользователи часто ищут информацию и статьи, которые отвечают на их запросы и остаются актуальными долгое время. Статьи зачастую предполагают большой объём текста, на прочтение которого требуется время. Время, проведенное на сайте, учитывается «Яндексом», и чем дольше человек находится на сайте, тем лучше. В этом случае он считает такой ресурс полезным и может показывать его и по другим запросам.

Привлекают ЦА. Оптимизированные статьи легко ранжируются под запросы пользователей и привлекают целевую аудиторию (ЦА).

Оптимизируются в быстрые ответы и Featured Snippets. Featured Snippets — это блок быстрых ответов, который показывается в специальном окне на нулевой позиции органической выдачи. Он выделяется среди других ответов обрамлением и может содержать текст, список, картинки или видео. Поисковик извлекает его со страницы автоматически.

Обзоры

Потенциальные клиенты часто формируют первое впечатление о вашем бренде на основе обзоров в интернете. Положительные отзывы рисуют в голове картинку у ЦА, как она пользуется вашим товаром. Одновременно с этим вы создаёте доверительную атмосферу к вашему бренду. Это влияет на решение о покупке.

Поисковые системы тоже учитывают обзоры и рейтинги при определении ранжирования.

Бренды с большим количеством обзоров занимают более высокие позиции в поисковых результатах.

Кроме того, обзоры позволяют вам вовремя реагировать на качество самого продукта. Возможно, что-то пора улучшить или поработать над доставкой.

Вы можете попросить у ваших клиентов сделать обзор на специализированных площадках или на вашем сайте.

Отзывы

Отзывы, как и обзоры, играют роль в формировании репутации бренда и продвижении малого и среднего бизнеса. Они отражают опыт клиентов, влияют на принятие решений другими потенциальными клиентами и имеют вес в поисковой выдаче. Поэтому нужно не только заботиться о положительных отзывах, но и активно собирать их. Пример:

Обратите внимание на то, какими способами можно собрать отзывы:

Запрос по электронной почте. Не забудьте прикрепить ссылку на сайт, где можно оставить отзыв. Запрос на сайте. Создайте на своём сайте раздел с отзывами. Социальные сети. Пользуйтесь популярными социальными платформами для сбора отзывов. Создавайте посты с просьбой об обратной связи и отвечайте на комментарии.

В качестве лид-магнита к отзывам вы можете предложить скидку или бонус на следующую покупку. Пример:

Не забывайте реагировать на негативные отзывы. Предлагайте решения проблем и демонстрируйте, что вы готовы удовлетворить клиента.

Обеспечьте лёгкий доступ к формам обратной связи с мобильных устройств. Многие пользователи предпочитают оставлять отзывы с телефонов и планшетов.

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Карты

Размещение офлайн-бизнеса на картах Google и «Яндекса» имеет стратегическое значение для привлечения клиентов в регионе. В этом контексте эффективное управление информацией, местоположением и отзывами может существенно повысить видимость вашего бизнеса. Рассмотрим ключевые шаги по оптимизации на картах.

Создание и оптимизация профиля. Создайте полный и точный профиль на Google My Business и «Яндекс Бизнес». Укажите актуальное название, адрес и контактные данные. Выберите правильные категории, которые наиболее точно описывают ваш бизнес.

Визуальный контент. Загрузите высококачественные фотографии бизнеса, продуктов и персонала. Это поможет клиентам лучше понять вашу компанию.

Отзывы. Работайте с отзывами не только на сайте и в социальных сетях, но и на картах.

Локальные события и специальные предложения. Регулярно обновляйте информацию о локальных мероприятиях, распродажах и специальных предложениях. Используйте акционные метки на картах для выделения текущих предложений.

Актуальная информация. Регулярно проверяйте и обновляйте информацию на картах, особенно в случае изменения контактных данных, часов работы и т.д.

Используйте аналитические инструменты, которые предлагает Google My Business и «Яндекс Бизнес», чтобы оценивать эффективность профиля. Количество просмотров, кликов и действия клиентов — то, на что стоит ориентироваться. Пример ниже.

Узнаваемость бренда

На что обратить внимание при создании бренда:

Визуал. В него входит:

уникальный и узнаваемый логотип, который отражает суть бренда;

цветовая палитра, которая будет ассоциироваться с вашим брендом.

Используйте брендированный дизайн на своём веб-сайте, включая логотип, шрифты, цветовые решения.

Контент. Создавайте контент, который будет решать проблемы аудитории и ассоциироваться с вашей компанией. Сюда же можно включить и Tone of Voice — то есть то, как вы будете преподносить этот контент. Например, как вы обращаетесь к аудитории, ставите е или ё и т.д.

Поисковые алгоритмы учитывают брендовые сигналы, например, упоминания бренда в статьях и социальных сетях. Чем больше будет ссылок на ваш сайт, тем выше шанс оказаться на первых строках поиска.

Ссылки

В мире SEO внешние ссылки являются одним из ключевых факторов, влияющих на авторитет и видимость веб-ресурса в поисковых системах.

Внешняя ссылка — это путь к странице одного сайта, размещённый на странице другого сайта.

Для малого и среднего бизнеса обычно не требуется активное размещение множества ссылок. Тем не менее качество ссылок остаётся важным фактором для улучшения ранжирования и доверия поисковым системам к веб-сайту. Для малых ресурсов целесообразно стремиться к получению ссылок:

с местных каталогов;

из отраслевых ресурсов в местной области;

от партнёрских веб-сайтов, работающих в той же географической зоне;

из местных новостных порталов.

Mobile friendly

Оптимизация дизайна обеспечивает комфортное отображение веб-сайта на различных устройствах. Пользователь без проблем может просмотреть страницу на компьютере, планшете или экране смартфона.

Когда сайт оптимизирован, пользователи меньше отказывают при посещении адаптивных сайтов, поскольку контент становится более доступным. Это значит, что и конверсия растёт.

Google использует Mobile-First Index. Это означает, что критерии ранжирования основаны на мобильной версии сайта.

Mobile-First Index — это алгоритм индексации и ранжирования веб-страниц в поисковой системе Google. Он оценивает мобильную версию сайта.

Скорость загрузки

Быстрая загрузка страниц в интернете не только улучшает пользовательский опыт, но и является важным фактором для ранжирования в поисковых системах. Давайте рассмотрим, как оптимизировать скорость загрузки сайта и почему это так важно.

Результаты скорости загрузки десктопной версии сайта:

Шаги по оптимизации скорости загрузки

Сжимайте изображения для уменьшения размеров файлов без потери качества. Например, формат сжатия изображения WebP. Он имеет высокое качество при небольшом размере файла.

Изображения, которые можно сжать:

Включите браузерное кэширование для статических ресурсов: изображений, стилей и скриптов. Для этого подойдёт, например, программа Content Delivery Network (CDN), чтобы кэшировать ресурсы на серверах, близких к местоположению пользователя.

Минимизируйте CSS, HTML и JavaScript-файлы. Удалите лишние пробелы и символы, чтобы уменьшить их размер. Группируйте и сокращайте однотипные стили и скрипты.

Оптимизация Сервера. Включите сжатие на сервере, чтобы уменьшить объём передаваемых данных. Перейдите на протокол HTTP/2, который поддерживает множественные запросы в одном соединении.

Оптимизация текста под быстрые ответы

Как создавать контент, который максимально соответствует требованиям быстрых ответов в поиске? Вот несколько шагов:

Сосредоточьтесь на конкретных вопросах, на которые ваш контент даст точный ответ. Формулируйте ответы ясно и кратко. Быстрые ответы ценятся за их прямолинейность.

Внедрите структурированные данные с помощью микроразметки Schema.org для явного выделения ваших ответов поисковой системой.

Микроразметка Schema.org представляет собой семантический словарь микроданных, который добавляется в HTML-код веб-сайта, чтобы поисковые системы могли лучше считывать и понимать контент.

Можно использовать формат JSON-LD для лёгкости внедрения и понимания информации.

JSON-LD — это способ передачи связанных данных (Linked Data, LD) с помощью текстового формата JSON (JavaScript Object Notation).

Вставьте ответы в первый абзац контента, чтобы поисковая система могла их выделить.

Предоставьте дополнительную информацию после основного ответа, чтобы удовлетворить более широкий спектр запросов.

Добавьте ссылки на источники, чтобы укрепить авторитет вашего контента.

Не забудьте обновлять контент, особенно если информация часто меняется.

Продвижение малого и среднего бизнеса в сервисах «Яндекс» и Google

В веб-индустрии SEO всё постоянно меняется. Поисковые системы регулярно улучшают свои алгоритмы, руководства и интерфейсы, а также внедряют нейросети для обработки данных и предоставления пользователю готовых ответов на запросы.

«Яндекс» ориентирован на региональные запросы. Нужно учесть локальные особенности в контенте и оптимизации. Также поисковик акцентирует внимание на контент-хабы — тематические разделы с агрегированным контентом. Помимо этого, он также делает упор на уникальность и полезность контента.

Регистрация в «Яндекс Картах» способствует улучшению локального ранжирования. Использование «Яндекс Метрики» помогает отслеживать поведение пользователей. «Яндекс Вебмастер» — инструмент, с помощью которого можно контролировать работу сайта и его представление в поиске.

Google

«Гугл» более универсален. Он ориентирован на глобальные запросы по всему миру, но также учитывает локальные контексты.

Обращает внимание на семантику, но больше сосредотачивается на понимании контекста запроса.

Регистрация в Google My Business необходима для локального продвижения бизнеса и отображения в картах. Отзывы и фотографии от пользователей на Google также влияют на локальное ранжирование.

Google Search Console — незаменимый инструмент для вебмастеров и SEO-специалистов. В нем можно отслеживать статистику по сайту и отдельными страницам, объём трафика и его уровень в поисковой выдаче Google.

«Гугл» и «Яндекс» активно используют Featured Snippets — выделенные ответы, отображаемые прямо в результатах поиска.

Не забываем о социальных сетях

Если рассматривать влияние соцсетей на SEO с точки зрения увеличения ссылочного профиля, то не ждите значительных изменений. Поисковые системы не придают особого значения URL в соцсетях. Это может провоцировать спамеров плодить бесполезные ссылки.

Это не значит, что ведение социальных сетей стоит забросить. Они помогают продвигать сайт с других сторон.

Как правильно интегрировать соцсети в вашу стратегию:

Распространяйте контент через социальные сети, чтобы сформировать как можно больше ссылок, ведущих на сайт. Это полезно для улучшения доверия поисковых систем к вашему ресурсу. Выкладывайте контент в социальных сетях периодически. Сформируйте контент-план на неделю или месяц и следуйте ему. Помните о реакции, подстраивайтесь под аудиторию. Стремитесь к большему числу подписчиков. Чем выше активность, тем больше шансов повлиять на ранжированность с помощью социальных сетей. Встраивайте в ваш сайт посты и виджеты из своих социальных сетей. Отслеживайте с помощью инструментов метрики и аналитики, как социальные сети влияют на трафик и вовлечённость аудитории.

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Аналитика и статистика

Инструменты аналитики и статистики помогают отслеживать производительность вашего веб-сайта: выявлять слабые места, идентифицировать успешные стратегии и вносить коррективы для дальнейшего улучшения. В этом вам помогут:

Google Analytics и «Яндекс Метрика». Отслеживают источники трафика и его количество, поведение пользователей, в том числе время на сайте, отказы, цели, конверсию.

Google Search Console и «Яндекс Вебмастер». Показывают данные о том, как сайт представлен в результатах поиска, эффективные страницы или запросы, информацию по индексации страниц, ошибках индексации, которые можно с его помощью вычислить и устранить. Позволяют получить сведения о проиндексированной роботами Google версии страницы.

Топвизор. Этот сервис часто используют для отслеживания позиций, на которых находятся ключевые слова в поисковых системах. У него есть и другие функции аналитики, но мы используем для анализа позиций.

Screaming Frog. Выполняйте с помощью сервиса технический аудит сайта для выявления проблем, которые могут влиять на SEO.

Оценивайте профили бэклинков для определения качества и релевантности. Используйте инструменты для мониторинга новых ссылок, например, megaindex.ru, панель вебмастера Google и др.

Сравнивайте показатели до и после внесения изменений. Анализируйте, какие коррективы приводят к улучшениям. Следите за обновлениями алгоритмов поисковых систем. Адаптируйте свою стратегию в соответствии с новыми требованиями.

Заключение

SEO — это инструмент для построения успешной онлайн-стратегии для малого и среднего бизнеса. На основе практического опыта мы утверждаем, что правильная оптимизация веб-сайта способствует улучшению его видимости в поисковых системах, что приводит к увеличению потока целевого трафика.

Одним из ключевых моментов является адаптация контента под запросы пользователей. Это повышает релевантность сайта и улучшает его позиции в поисковой выдаче.

Поддержание актуальности контента, оптимизированных мета-тегов и улучшение пользовательского опыта — основные шаги к укреплению позиций в поиске.

Развитие локального SEO в интернете даёт малому бизнесу преимущество в привлечении местных клиентов. Регистрация в онлайн-каталогах, поддержание актуальной информации о компании в «Яндекс Справочнике» и Google My Business являются эффективными стратегиями для улучшения видимости на уровне рынка.

Анализ показателей метрики: конверсия, отказы и время пребывания позволяет оптимизировать сайт с учетом потребностей аудитории.

Непрерывный мониторинг и адаптация к изменениям в алгоритмах поисковых систем обеспечивают устойчивую эффективность SEO-стратегии для малого бизнеса.