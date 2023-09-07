Репутация компании в интернете, влияние отзывов и как с ними работать — гайд

Почему вроде бы одинаковый продукт, товар или услуга продаются по-разному? Один из аспектов, влияющих на решение клиента о покупке, — репутация компании или бренда. Как работать с ней эффективнее, рассуждает Юрий Нестеренко, основатель коммуникационного агентства «НЕпросто PR» .

В 2023 году в мире осталось совсем немного людей, которые бы не совершали покупки или не прибегали к использованию услуг благодаря интернету. Ежедневно мы сталкиваемся с рекламой и просто ищем информацию о компании, продукте или услуге в сети. После ее получения мы либо принимаем решение о приобретени итовара, либо отказываемся от него.

Почему же вроде бы одинаковый продукт, товар или услуга покупается по-разному? Один из основных инструментов, влияющих на решение, — репутация продукта.

Это касается практически всех направлений и сфер, за исключением монополистов, не имеющих конкурентов. Например, в Грузию прямые рейсы совершает только авиакомпания «Азимут», и поэтому, если вам необходимо быстро попасть в Тбилиси из Москвы, других вариантов нет.

И тут, какая бы репутация у компании ни была, все, равно вы выберут ее, так как альтернатив нет.

Что влияет на принятие решения

Репутация в интернете обычно складывается из двух составляющих: это отзывы пользователей о продукте, услуге или компании и информация из СМИ.

Обычный путь потеницального клиента выглядит так:

Как видим на изображении, только в конце этого пути совершается действие или принимается решение о покупке, поиске альтернативы или отказе.

Всегда ли отзывы о продукте соответствуют действительности?

Основной фактор для написания отзыва — это психология аудитории (потребителя).

Пример: я пришел в ресторан, меня в нем плохо обслужили, или еда была невкусной. Я разочарован, оставляю негативный отзыв. В этот же момент другому посетителю все понравилось. И даже если соотношение плохого и отличного обслуживания гостей — 1/10 в пользу хорошего качества, негативных отзывов будет больше.

Причина в психологии посетителя: для большинства проинформировать других о негативе важнее, а вот позитив принимают как должное. Поэтому владельцы бизнеса в сфере услуг, особенно на старте, запускают акции в духе «бонус или скидка за положительный отзыв». Это побуждает к действию аудиторию и имеет сильный эффект.

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Нужно ли работать с негативными отзывами?

Большинство негативных отзывов можно и нужно отрабатывать.

Они условно делятся на несколько категорий.

Фактические

Когда действительно есть или была проблема, например, товар с браком, приложение после апдейта сбоит, блюдо подали холодным.

Как отработать:

признать вину, т. е. довести до пользователя (клиента) признание ошибки или наличие брака, поблагодарить за обратную связь и предложить при получении положительного опыта изменить оценку или убрать негативный отзыв.

сообщить об устранении, поблагодарить за использование, предложить бонус (компенсацию), попросить изменить оценку или убрать негативный отзыв.

Ошибочные

Распространены отзывы, оставленные по ошибке. Например, покупатель приобрел подделку, но не разобрался и оставил отзыв на сайте добросовестной компании. Или посетитель поужинал в одном ресторане, но оставил отзыв о заведении, расположенном по соседству.

Как отработать:

уточнить, в каком конкретно месте товар был куплен или клиент получил услугу, объяснить, что была совершена ошибка, попросить пользователя исправить или убрать отзыв. Если не получается договориться, необходимо связаться с представителями площадки, донести информацию о сложившейся ситуации для удаления некорректного отзыва.

Конкурентно-личностные

Заказные отзывы недобросовестных конкурентов. К сожалению, нередко в конкурентной борьбе или при выяснении личных взаимоотношений используются методы черного PR. Для этого анонимно или от лица фейковых пользователей оставляют негативные отзывы, которые показывают продукт с отрицательной точки зрения. Или, например, когда бывшая жена после развода оставляет негативный отзыв о компании бывшего мужа.

Как отработать:

Попробовать разобраться с инициатором отзыва, выяснить, насколько отклик соответствует действительности, задать уточняющие вопросы и через площадку отзовика или геосервис подать жалобу на фейковый отзыв.

Непредвиденные

Это случайные или непредсказуемые ситуации, которые повлияли на негативную оценку пользователя. Зачастую владельцы продукта не в силах предугадать подобные ситуации, но могут снизить последствия негатива. Примеры таких ситуаций: ТЦ закрылся из-за аварии, курьер уронил коробку и повредил товар, приложение удалили из AppStore.

Как отработать:

Уточнить подробности, побудившие пользователя оставить отзыв, признать проблему, снизить негативный фон быстрой коммуникацией с потребителем. Показать, что вы уже совершаете все возможные действия для принятия решения, попросить убрать негативный отзыв. Если не получается, связаться с площадкой для удаления.

Это основные категории и варианты решений. Бывает, что площадки отзовиков могут просить деньги за удаление негативного отзыва — это уже можно решить в рамках правого поля.

Основные площадки для работы с отзывами

Геосервисы «Яндекс», Google, 2ГИС;

Нишевые отзовики, в том числе на HH;

Отзывы о приложениях в AppStore и Google;

Общие отзовики формата Otzovik.

Для понимания общей репутационной картины можно воспользоваться деловой социальной сетью Tenchat. Ее возможности позволяют увидеть общий рейтинг с основных площадок отзовиков.

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А из последних трендов можно выделить сервис «Тинькофф», который презентовал новый формат для работы с отзывами. Сервис обещает «пропускать» только верифицированных пользователей, действительно совершивших покупку.

Хорошая репутация о продукте или услуге в интернете оказывает влияние на конечное действие целевой аудитории. Работа с отзывами должна быть регулярной и последовательной — это не зависит от направления деятельности компании.

А вот отработка негатива в СМИ, Telegram-каналах и социальных сетях — более сложная задача, требующая комплексных антикризисных решений.

Фото на обложке и иллюстрация предоставлены автором.