Ульяновский суд потребовал от владельцев iHerb заблокировать приложение для россиян

Ульяновский областной суд потребовал заблокировать доступ к мобильному приложению американского магазина iHerb. Прокуратура считает, что через него реализовывалась опасная продукция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как выяснила Засвияжская районная прокуратура, через iHerb можно было заказывать биодобавки, в которых содержатся компоненты, не соответствующие правилам Таможенного союза.



Также прокуратура сообщила, что на сайте продаются гомеопатические средства, не имеющие регистрации в России, в том числе под видом БАДов.

В ведомтсве подчеркнули, что заблокировать приложение требуют только для российских пользователей.

Как передает «Интерфакс», в 2019 году сведения об iHerb уже передавались в районный суд Ульяновска с требованием к владельцам приложения убрать его из каталогов. Однако иск отклонили — его удовлетворили только после подачи аппеляции.



До этого к iHerb в Ульяновске предъявляли претензии по поводу продажи санкционных товаров.

iHerb был основан в 1996 году. Сейчас это один из крупнейших онлайн-магазинов, сосредоточенных на натуральных товарах для здоровья. Ежемесячно приложение магазина скачивают почти 500 тысяч человек.