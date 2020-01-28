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Ульяновский суд потребовал от владельцев iHerb заблокировать приложение для россиян

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Ульяновский областной суд потребовал заблокировать доступ к мобильному приложению американского магазина iHerb. Прокуратура считает, что через  него реализовывалась опасная продукция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ульяновский суд потребовал от владельцев iHerb заблокировать приложение для россиян

Как выяснила Засвияжская районная прокуратура, через iHerb можно было заказывать биодобавки, в которых содержатся компоненты, не соответствующие правилам Таможенного союза.

Также прокуратура сообщила, что на сайте продаются гомеопатические средства, не имеющие регистрации в России, в том числе под видом БАДов.

В ведомтсве подчеркнули, что заблокировать приложение требуют только для российских пользователей. 

Как передает «Интерфакс», в 2019 году сведения об iHerb уже передавались в районный суд Ульяновска с требованием к владельцам приложения убрать его из каталогов. Однако иск отклонили — его удовлетворили только после подачи аппеляции.

До этого к iHerb в Ульяновске предъявляли претензии по поводу продажи санкционных товаров.

iHerb был основан в 1996 году. Сейчас это один из крупнейших онлайн-магазинов, сосредоточенных на натуральных товарах для здоровья. Ежемесячно приложение магазина скачивают почти 500 тысяч человек.

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Фото: Hanna Yandiuk

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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