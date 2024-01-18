Проблемами банковских переводов из РФ занялся турецкий Минторг

Турецкое Министерство торговли вмешалось в ситуацию с отказом местных банков обслуживать переводы из России. Ведомство изучает жалобы от организаций, которые не смогли сделать платежи.

Ранее СМИ сообщали, что финансовые организации в Турции начали отказываться от работы с российскими банками из-за риска вторичных санкций США. Похожая ситуация наблюдается среди китайских банков.

По данным источника ТАСС, Минторг Турции собирает предложения от компаний, которые столкнулись с такими сложностями. Он отметил, что власти страны надеются разрешить ситуацию в кратчайшие сроки.

Еще один собеседник агентства из Торговой палаты Стамбула уточнил, что сложности касаются преимущественно частных банков. В то время, как в Китае ограничивают финансирование клиентов из РФ начали именно государственные банки.

По словам главы Союза турецких подрядчиков Мустафы Гюльтепе, перебои с платежами из РФ начались 15-20 дней назад. Выправить ситуацию планируется к началу следующего месяца.

У кого возникли сложности

По данным представителей деловых кругов Стамбула, с проблемами переводов столкнулись представители химической и автомобильной отраслей, а также в логистике.

Помимо конкретных сфер на неплатежи пожаловались представители района Лялели. Там ситуацию оценивают как критическую. Если проблемы с платежами не будут устранены, многие компании здесь могут закрыться, говорит один из руководителей объединения деловых кругов Лялели.

Президент США Джо Байден подписал указ об упрощенном механизме введения санкций против зарубежных финансовых структур за содействие российскому ВПК в конце декабря.

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