Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций

В 2022 году глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Солу запретил иностранцам покупать жильё для получения вида на жительство в 10 районах города: Бахчелиэвлер, Фатих, Эсенлер, Зейтинбурну, Султангази и других.

Стамбул – крупнейший турецкий мегаполис, расположенный на северо-западе страны. Это религиозный, культурный и портовый центр. Иностранцев привлекает в Стамбул возможность получить статус мигранта при покупке недвижимости.

Рынок недвижимости: обстановка в 2023 году

В Турции 81 провинция (иль) с административным центром в каждом из них. Иль делятся на районы (ильче) с микрорайонами (махалле) внутри. Местные названия приводят в замешательство приезжих инвесторов. Как правило, иностранцы путают обозначения районов (IL) и округов (ILCE), поэтому инвесторам становится сложнее изучать ограничения. В крупных городах, например, в Стамбуле, в каждом районе действуют свои законодательные нормы и правила. Обновленную информацию по теме можно найти в официальных источниках миграционной службы.

Граждане России в 2022 г. составили 24% от числа иностранцев, получивших вид на жительство в Турции. По подсчетам Института статистики Турции (TÜIK), россияне приобрели 731 объект недвижимости в октябре этого года, что делает их абсолютными лидерами. В 2023 году треть всех сделок с покупкой жилья среди всех иностранцев пришлась на россиян.

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На привлекательность города влияют многовековая история и необычное расположение. Стамбул –– единственный в мире город, который находится и в Европе, и в Азии одновременно. Пролив Босфор между его континентами соединяет 2 моря: Черное и Мраморное. Город был столицей нескольких империй: Римской, Византийской, Латинской и Османской.

Согласно статистике TÜIK, Стамбул держит первенство по количеству сделок с объектами недвижимости –– 14,9%. Однако в 2023 г. в Стамбуле продано на 9,5% меньше объектов, чем в 2022 году. Изменилось и количество заключенных сделок с иностранцами. Они приобрели на 42% меньше недвижимости. На отрицательную динамику в статистике повлияли политические перемены, выборы и землетрясения. Одно из главных преимуществ покупки квартиры в Стамбуле — возможность получить вид на жительство. Приобретенные объекты можно сдавать в аренду или перепродать на 20-40% дороже от первоначальной стоимости.

Спрос на недвижимость в Стамбуле вырос на 2,94%, в октябре 2023 — увеличилась и стоимость. Сейчас средняя цена за квадратный метр может доходить до $1254. Политика государства повлияла на увеличение спроса на покупку жилья в крупных городах Турции. Там стоимость недвижимости достигает $200 тыс. Краткосрочная аренда квартир может доходить до 100€ в центре за сутки.

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Другое важное преимущество ВНЖ (икамет) в Турции — здесь можно остаться на длительный срок. Вид на жительство дает право на образование, медицинскую страховку, открытие счета в местном банке. Кроме того, с икамет можно получить рабочую визу, что поможет быстрее ассимилироваться в новой среде.

Стамбул стоит на 14 холмах и делится на 39 районов. Каждый отличается темпом жизни, количеством достопримечательностей, концентрацией туристов и местных жителей. Районы могут делиться по предназначению: для комфортного отдыха посетителей города, для работы, для проживания.

Умрание

Умрание расположен на азиатской части Стамбула. Население района, по разным подсчетам, от 700 до 730 тыс. человек, и его плотность постоянно увеличивается. Недвижимость в районе привлекает своим разнообразием. Здесь доступен широкий выбор коммерческих и некоммерческих помещений.

Раньше на территории Умрание располагался сосновый лес, известный историкам еще со времен Римской империи. В 1960-х место приобрело промышленный характер. Это не помешало району остаться озелененным. В Умрание много парков и скверов.

Международный финансовый центр и станция метро «Уксюдар» поблизости обеспечивают рост стоимости недвижимости из года в год. Сейчас цены на объекты начинаются от $4100 тыс. за квадратный метр.

Маслак

Деловой район Маслак расположен в северо-восточной части европейского Стамбула. Район считается престижным из-за богатой инфраструктуры. Высокие небоскребы делают его центром притяжения специалистов в сфере инвестиций и финансов.

Элитные жилые комплексы, торговые центры, рынки и гольф-клубы притягивают состоятельных людей. Начальная ставка при покупке квартиры — от $4700 тыс. за квадратный метр. Для отделки строительные компании выбирают такие материалы, как мрамор и древесина. Помещения уже оборудованы ванной, техникой и кухней.

В Маслаке много детских садов, школ и университетов: как государственных, так и частных. Здесь находится известная клиника международного уровня «Аджибадем». Инвестиции в жилье в Маслаке –– гарантия сохранения недвижимости.

Кадыкёй

Кадыкёй расположен в азиатской части мегаполиса. Район считается модным центром Стамбула. Бары, кофейни, местный фастфуд, антикварные лавки и магазины дизайнерской одежды притягивают туристов.

Архитектура зданий наполняет район атмосферой старинного европейского города. Главное преимущество Кадыкёй –– развитая транспортная инфраструктура. К району можно добраться с помощью автобусов, поездов, метро, водного транспорта.

Стоимость квартиры за 1 кв.м начинается от $3,1 тыс.

Аташехир

Аташехир –– азиатский район Стамбула. Его население приблизительно 450 тыс. человек. Инфраструктура Аташехира развита. В районе расположены мультифункциональный спортивный стадион «Фенербахче», одноименный университет, крупные торговые центры, банки, магазины и рестораны.

Визитная карточка района –– роскошные небоскребы. Панорама Аташехира напоминает Манхеттен. Ассоциация закрепилась среди местных жителей и туристов.

Западная часть Аташехира привлекает состоятельных людей. Они предпочитают покупать недвижимость в современных высотных домах. В районе нет объектов эконом-класса. Стоимость односпальной квартиры в новом ЖК начинается от $450 тыс.

Нишанташи

Нишанташи –– элитный район европейского Стамбула. Раньше здесь проживали представители высшего класса: поэты, художники, принцы. Нишанташи переводится как «прицельные камни» так как турецкая знать часто практиковала стрельбу из лука во времена Османской империи.

Нишанташи — главный район шоппинга в Стамбуле. Бутики многих известных брендов можно найти на улице «Абди Ипекчи». Также достояниями района считаются музей «Ататюрка», мечеть «Тешвикие» и парк «Мачка».

Стартовая стоимость при покупке квартиры — $1 млн. Объекты недвижимости обладают высоким показателем окупаемости инвестиций. За три года доход от владения жильем в Нишанташи может увеличиться вдвое.

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