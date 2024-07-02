«Яндекс» судится с бывшим заводом французской Legrand за бренд «К Про» из-за приставки к «Алисе»

«Яндекс» собирается получить права на зарегистрированный 15 лет назад товарный знак «К Про» завода электротехники, работавшего в составе французской Legrand Group. Иностранная компания покинула РФ на фоне санкций, а завод продала. Одновременно компания пытается зарегистрировать в Роспатенте свой собственный бренд «Про». В «Яндексе» пояснили, что товарный знак «К Про» не позволяет им сделать это.

ООО «Яндекс» подало в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Контактор», бывшему предприятию французского производителя электротехнической продукции и умных решений для современных зданий Legrand Group. В 2023 году компания Legrand решила покинуть РФ на фоне санкций и продала бизнес ООО «ИЭК Холдинг», который уже начал ребрендинг.

«Яндекс» решил получить права на принадлежащий «Контактору» товарный знак «К Про» в синем и черно-белом исполнении, так как завод их не использует, хотя и продлил сроки действия до 2028 года, говорится в материалах суда. В компании RB.RU пояснили, что этот товарный знак не позволяет зарегистрировать собственный «Про» для приставки к «Алисе Про»

Фото в тексте: товарные знаки "Контактора" / Скрин RB.RU

«Яндекс» требует прекратить правовую охрану товарных знаков «К Про» в отношении всех товаров 9-го класса и услуг 39, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). В материалах суда указано, что стороны предпринимают меры по мирному урегулированию спора. Суд принял решение назначить очное разбирательство на 15 августа.

К 9-му классу МКТУ относятся компьютеры, игровые устройства, микропроцессоры, платы памяти, мониторы, дисплеи, клавиатуры, кабели, модемы, принтеры, дисководы и другая аппаратура. К 39, 41 и 42-м классам МКТУ принадлежат службы новостей, виртуальные голосовые помощники, составление программ для компьютеров, хранение файлов и прочее.

В конце 2023 года «Яндексе» подал заявку в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака «Про» с неохраняемым элементом «Про», но с конца 2023 года она все еще не прошла экспертизу.

Фото на обложке: Товарный знак из заявки "Яндекса" / скрин RB.RU

«"Про" — привычное название для премиум-аккаунтов. Либо "про", либо "премиум", либо "плюс". Сложившаяся практика, понятная людям», — сообщил RB.RU творческий директор «Бюро названий» и ведущий одноименного Telegram-канала Вадим Дунаев.

Эксперт отметил, что у «Яндекса» могут быть шансы зарегистрировать права на графический элемент. «Про» — общеупотребительный термин, который не подлежит регистрации, поэтому он ожидаемо указан в графе «Неохраняемые элементы» в заявке «Яндекса». Дунаев отмечает, что в ней регистрируется, по сути, только круглый значок. Пока заявка находится на экспертизе в патентном ведомстве, и эксперт должен ответить на два вопроса:

обладает ли такой значок «различительной способностью» в целом — то есть смогут ли потребители благодаря такому знаку отличать товары одного производителя от товаров другого?

не зарегистрирован ли подобный графический знак ранее?

Если ответы на оба вопроса положительные для заявителя, то у заявки есть все шансы на успешную регистрацию, добавил Дунаев.

По мнению завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раисы Донской, попытка заполучить торговые знаки с распространенной приставкой «Про» выглядит весьма сомнительно.

«Надо кому-то тоже зарегистрировать права на слово "интернет" и весь "Яндекс" останется без работы», — констатировала с иронией эксперт.

Ранее «Яндекс» подал иск к владельцу бренда «Открытая кухня».

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock