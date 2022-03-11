Банки из-за дефицита чипов запросили в Минпромторге 120 млн карт для россиян

Российские банки из-за дефицита чипов запросили в Минпромторге 115-120 млн платежных карт до конца 2022 года. В совещании с ведомством участвовали «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», МКБ, банка «ФК Открытие», «Россельхозбанк», Сбербанк и «Совкомбанк».

Банк России, Минпромторг и представители рынка сейчас работают над увеличением пластиковых заготовок и чипов для банковских карт, пишет «Коммерсантъ».

Банки, участвовавшие в совещании не ответили на запросы издания. Эксперты на платежном рынке пояснили, что основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей.

Собеседник газеты на рынке электроники рассказал, что в стране подобные чипы сейчас производит только завод «Микрон». Объем рынка банковских карт в России составляет примерно 20 млн штук в год, и завод может удовлетворить этот спрос, но в последние несколько дней спрос на отечественные чипы вырос многократно.

Источник издания на карточном рынке предполагает, что до конца 2022 года банкам может потребоваться 160-170 млн карт. Эксперты утверждают, что объем выпуска карт можно снизить с помощью продления сроков действия карт, отказа от физических пластиковых карт, запуска новых методов оплаты и т. д. В Центробанке добавили, что сейчас растет популярность виртуальных карт, поэтому запрос клиентов на пластик снижается.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. После этого США и другие страны ввели санкции против ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», «Промсвязьбанка», банка «Россия». Картами международных платежных систем указанных банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, в России уже выпущенные карты будут работать.

Крупнейшие международные платежные системы Mastercard и Visa 10 марта прекратили обслуживание российских карт. В ночь на 6 марта международные платежные системы одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной операции на Украине. RB собрал список стран, в которых сейчас можно воспользоваться национальной платежной картой «Мир». Ознакомиться с ним можно тут.

Фото на обложке: gualtiero boffi / Shutterstock