Исследования в области IT обойдутся России дороже

Российские исследовательские центры запросили дополнительное финансирование для проектов в IT-области. До 2024 года планировалось привлечь 1,4 млрд инвестиций от партнеров, 4,7 млрд выделить из бюджета. Сейчас эти суммы выросли до 2,5 млрд и 5,4 млрд рублей соответственно.

Рост затрат вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил тем, что первоначальные внебюджетные средства составляли «минимально необходимый объем поддержки». Однако в процессе отбора центров часть из них запросили софинансирование выше минимального, передают «Ведомости».

Претендентов на грантовую поддержку отобрали в октябре прошлого года. Тогда они получили господдержку на сумму более 901 млн рублей. По словам вице-премьера, на их развитие до конца 2024 года потратят 7,9 млрд рублей, включая 2,5 млрд от индустриальных партнеров, среди которых — «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», МТС AI, «Сибур» и др.

За каждым центром закреплены определенные прикладные и образовательные задачи. По мнению Дмитрия Чернышенко, сейчас нужно усилить внедрение прикладных решений по искусственному интеллекту в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики.

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2021 году эффект для российской экономики от ИИ составил более 300 млрд рублей. Наиболее заметный прирост отмечается в финансовом секторе – 69 млрд рублей – и в секторе ИКТ – 55 млрд рублей. Совокупный размер субсидий в сектор до 2024 года Минэкономразвития в прошлом году оценивало в 16,5 млрд рублей.

Минэкономразвития накануне предложило создать льготный налоговый режим для отдельных инновационных компаний. Это разработчики и производители высокотехнологичных товаров, которые не попали в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию — для этих двух отраслей уже действуют специальные условия.

Аккредитовывать компании будет Минэкономразвития, для это сформируют специальный реестр, в который попадет не более 850 компаний.

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