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«Аэрофлот» представил самолет с двухметровыми кроватями и барной стойкой

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Аэрофлот» презентовал самолет с барной стойкой, индивидуальными кабинами и креслами, раскладывающимися в двухметровые кровати. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аэрофлот» представил самолет с двухметровыми кроватями и барной стойкой

Airbus A350 оборудован бизнес-классом (28 мест), комфортом (24 места) и экономом (264 места).

Кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать, установлены в бизнес-классе. Они расположены в индивидуальных кабинах — сьютах. В каждой кабине — индивидуальные мониторы размером 54 см.

В бизнес-салоне также есть барная стойка с напитками и закусками. В классах эконом и комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений.

Кроме того, салон оборудован системой освещения, цветовую гамму которого можно менять в зависимости от этапа полета. Также пассажирам доступна мультимедийная система с доступом в интернет.

Первые регулярные рейсы самолет начнет выполнять 6 марта.

Фото: NYC Russ / Shutterstock.com

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