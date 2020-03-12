«Аэрофлот» снизил стоимость билетов за границу

«Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов за рубеж. В среднем цена билетов, номинированная в евро, упадет на 10%. Так авиакомпания пытается поддержать доступность перелетов.

Снижена стоимость билетов только эконом-класса.

Новые тарифы действуют в отношении рейсов, которые выполняет «Аэрофлот» и его дочерние компании.

«Новые тарифы действуют во всех каналах продаж», — рассказали в компании.

Напомним, российские власти решили временно ограничить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Мера вводится с 13 марта из-за распространения коронавируса.

«Аэрофлот» сообщил, что с 13 марта по 30 апреля временно приостановит полеты в Италию (в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью), Испанию (в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку), Францию (в Марсель, Лион и Ниццу) и Германию (в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).

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