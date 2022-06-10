«Аэрофлот» заменил Coca-Cola и шампанское в бизнес-классе на Pepsi и просекко

«Аэрофлот» заменил на рейсах в бизнес-классе продукцию Coca-Cola на напитки PepsiCo. Sprite получил замену на производимый PepsiCo 7Up, пишет РБК со ссылкой на источники в авиакомпании.

Также пассажиров бизнес-класса ждут изменения в винной карте — вместо шампанского Montaudon Brut будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri.

По словам представителя «Аэрофлота», все изменения в ассортименте произошли из-за сбоев в поставках продукции и логистике ввоза в Россию, а также невозможностью поставщиков выполнять свои обязательства по поставке определенных категорий продукции.

В середине апреля авиаперевозчик заменил французское шампанское на российское игристое вино в бизнес-классе, а из меню эконом-класса был убран апельсиновый сок. В «Аэрофлоте» тогда объяснили решение сложностями в логистике при работе с поставщиками.

Тогда же стало известно, что с конца марта 2022 года на самолетах компании в бизнес-классе вместо французского шампанского Piper-Heidsieck начали предлагать отечественное «Абрау-Дюрсо» — «Виктор Дравиньи», а вместо виски Chivas Regal — более бюджетный Dewar's White Label.

Также при вылете из некоторых городов прекратили выдавать детские дорожные наборы, а на некоторых самолетах Airbus A320 перестали показывать фильмы.

С конца февраля многие иностранные компании перестали организовывать поставки продукции или работать в России, а США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции, запрещающие экспорт ряда товаров.

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