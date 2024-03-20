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«Аэрофлот» планирует отказаться от бизнес-класса на нескольких Superjet

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа «Аэрофлот» намерена убрать бизнес-класс на каждом седьмом самолете Superjet 100 (SSJ-100) дочерней авиакомпании «Россия», чтобы увеличить их пассажировместимость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на инвестиционну программу компании.

«Аэрофлот» планирует отказаться от бизнес-класса на нескольких Superjet

Перекомпоновать планируется девять самолетов: в них 12 кресел бизнес-класса заменят на 25 экономических. На увеличение вместимости потратят более 331 млн рублей.

Работы продлятся с конца сентября 2024 года по середину апреля 2025 года. Сроки запланированы исходя из графика техобслуживания после высокого сезона авиаперевозок.

Для этого будут использовать компоненты неисправных Superjet «России», самолетов-доноров и складских запасов ПАО «Яковлев» (производитель SSJ-100). В материалах отмечается, что на хранении у «России» находятся шесть из 61 SSJ-100 в двухклассной конфигурации (12 мест в бизнесе и 75 в экономе). Во флоте перевозчика также есть 17 Superjet с эконом-классом на 100 кресел.

В обосновании инвестпроекта говорится, что сейчас «России» не хватает 100-местных Superjet, которые актуальны на многих рейсах авиакомпании, особенно на курортных и туристических маршрутах, «когда пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс», а перевозить 100 человек в экономе становится выгоднее, чем 75 пассажиров в эконом-классе и еще нескольких в бизнесе.

Эти изменения позволят увеличить провозную способность флота SSJ-100 «России», а также получить дополнительный доход от продажи эконом-мест более чем на 300 млн рублей в год, подчеркивается в документе. Срок его окупаемости составляет 2,6 года.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

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