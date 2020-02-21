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Создатель «Смешариков» выкупит производителя «Фиксиков»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Создатель мультфильмов «Смешарики» — группа «Рики» — выкупит контрольный пакет акций анимационной студии «Аэроплан» и консолидирует 100% ее акций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу управляющего комитета «Рики» Марка Завадского. Сделку также подтвердил представитель «Аэроплана». 

Создатель «Смешариков» выкупит производителя «Фиксиков»

Сделка денежная, компании подписали обязывающие документы, уточнил Завадский. Другие детали не раскрываются. Сейчас контрольным пакетом «Аэроплана» владеет основатель студии Георгий Васильев.

Покупка «Аэроплана» — часть новой стратегии «Рики» по консолидации медиаактивов. Группа уже выкупила у ВГТРК права на производство мультфильма «Тима и Тома», у Межгосударственной корпорации развития – долю в совместном «Фонде девелопмента Рики», который создал более 10 пилотных анимационных проектов.

Самые известные проекты студий «Рики» и «Аэроплан» — «Смешарики» и «Фиксики» соответственно.

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