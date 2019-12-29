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АФК «Система» решила запустить второй Sistema Asia Fund

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

АФК «Система» планирует запустить второй азиатский фонд в 2020 году. Об этом сообщает Finance Asia.

АФК «Система» решила запустить второй Sistema Asia Fund

По словам председатель АФК «Система» Всеволода Розанова, в течение 5 лет Sistema Asia Fund будет управлять активами стоимостью $1 млрд.

АФК«Система» специализируется на миноритарных инвестициях в потребительские и корпоративные технологические стартапы на территории Индии и Юго-Восточной Азии.

Корпорация работает в Индии с 2008 года. Первый Sistema Asia Fund был основан в 2015 году. Фонд инвестирует в технологические стартапы в Индии, разрабатывающие решения для местного рынка, проекты с проверенной бизнес-моделью и лояльной аудиторией.

Фото: Unsplash

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