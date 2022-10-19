АФК «Система» решила купить долю во владельце Zarina и Love Republic

Российская инвестиционная компания АФК «Система» решила купить 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей. Закрыть сделку планируется до конца 2022 года.

В будущем АФК «Система» намерена выкупить доли других акционеров в случае их заинтересованности в этом, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Покупка этого количества акций сделает АФК «Системау» самым крупным акционером Melon Fashion Group. У основателя и CEO fashion-ритейла Дэвида Келлермана — 40%, Михаила Уржумцева — 6%. Остальная часть принадлежит группе частных инвесторов.

Melon Fashion Group появилась в 2005 году. Ей принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в России, Армении, Белоруссии.

Выручка Melon Fashion Group по итогам 2021 года выросла на 49% год к году, до 37,5 млрд рублей, а показатель EBITDA — на 38%, до 8,6 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

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