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Бизнесу откроют доступ к базам данных министерств и ведомств для обучения ИИ

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры разработает план по предоставлению компаниям доступа к базам данных министерств и ведомств для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Данные будут предоставляться в обезличенном виде. На первом этапе бизнесу откроют данные Россельхознадзора, ФНС, Росстата, Минвостокразвития и Росреестра.

Бизнесу откроют доступ к базам данных министерств и ведомств для обучения ИИ

Соответствующее поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на перечень поручений по итогам заседания с руководителями цифровой трансформации министерств и ведомств. Согласованный план-график обеспечения доступа бизнеса к дата-сетам госорганов должен быть представлен до 1 фераля 2022 года, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале «Майский указ».

В аппарате Чернышенко уточнили, что прорабатываются изменения в законодательство для предоставления разработчикам ИИ-решений доступа к государственным наборам данных и урегулирования вопросов обезличивания.

Минцифры включило в план-график:

  • проведение стратегических сессий;
  • разработку стандартов для отраслевых решений с применением ИИ;
  • публикацию результатов внедрения ИИ в ФОИВах;
  • создание единого хранилища (репозитория) наборов данных и регламентов работы с ними. 

В настоящее время документ проходит межведомственное согласование.

Дата-сетами (Data set) называют наборы данных, размеченных так, чтобы их могли считывать нейросети. По данным Минцифры, в 2021 году сформировано 26 ведомственных дата-сетов:

  • 4 (Россельхознадзор, ФНС, Росстат, Минвостокразвития, Росреестр) — с возможностью использования сторонними разработчиками для бизнес-решений;
  • 22 — для внутренних нужд ФОИВов в рамках цифровой трансформации.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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