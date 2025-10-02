В допэмиссии «М.Видео» может участвовать JD.com

Акции «М.Видео» подскочили почти на 10% на торгах 30 сентября после сообщения о возможном участии крупнейшего китайского онлайн-ритейлера JD.com в предстоящей допэмиссии. Бумаги достигли планки в ₽63,6 за акцию, показав максимальный рост, допустимый за сессию. Но эксперты советуют не спешить с оптимистичными прогнозами — JD.com не подтвердила планы по участию в размещении.

Предыстория: падение и страх размывания

Ещё в сентябре история с дополнительной эмиссией вызвала резкую негативную реакцию рынка. Совет директоров предложил разместить 1,5 млрд акций по открытой подписке — фактически увеличить уставный капитал в девять раз. Бумаги тогда рухнули более чем на 20%, капитализация компании сократилась на пятую часть.

Фон ухудшали и операционные показатели: по итогам первого полугодия убыток вырос в 2,4 раза, до ₽25,2 млрд, а чистый долг приблизился к ₽100 млрд. На фоне конкуренции с маркетплейсами и высоких процентных ставок инвесторы начали сомневаться, сможет ли «М.Видео» удержаться на рынке без стратегической поддержки.

Ставка на китайского партнёра

JD.com уже фигурировала в числе совладельцев «М.Видео»: в августе стало известно, что китайский игрок станет владельцем 15% акций через покупку активов немецкой Ceconomy, писали РБК. Теперь, по информации источника «Ведомостей», доля JD при участии в допэмиссии может вырасти до 25% плюс одна акция — фактически блокирующего пакета.

По словам Никиты Зевакина, портфельного управляющего инвестиционной компанией УК «Альфа-Капитал», новость о JD.com изменила настроение инвесторов.

«Изначальная реакция инвесторов объяснялась достаточно просто — рынок опасался почти десятикратного размывания долей. Новость о возможном участии в сделке компании JD означает, что в бизнесе может появиться крупный инвестор, который обладает значительной экспертизой и денежными средствами, и сможет помочь „М.Видео“ нарастать долю на рынке e-commerce», — пояснил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.

Почему акции рванули вверх

Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик инвесткомпании Go Invest, считает, что всплеск котировок связан не только с новостью о JD.com, но и с техническим эффектом. После объявления о допэмиссии многие инвесторы открывали короткие позиции, ожидая падения. Сообщения о JD.com стали поводом для закрытия шортов, что вызвало резкий рост.

В то же время эксперт отметил, что новость носит скорее нейтральный характер.

«Мы оцениваем данные новости как нейтральные. Во-первых, JD.com не подтвердила планы по участию в размещении, это значит, что компания может отказаться от участия. Во-вторых, даже с учётом SPO, компания продолжит находиться в тяжёлом состоянии. Процентные расходы составляют около 25 млрд рублей в год при чистом долге почти в 100 млрд рублей, объём размещения оценивается около 70-80 млрд рублей. То есть допэмиссия не позволяет полностью погасить долг компании», — отметил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Что ждёт компанию дальше

Эксперты отмечают, что «М.Видео» придётся искать крупных инвесторов, так как спрос со стороны розницы и действующих акционеров будет ограниченным. Без поддержки стратегических игроков размещение такого объёма бумаг может оказаться под угрозой.

Контекст

Ситуация вокруг «М.Видео» показывает, что классическая модель розничной сети электроники сталкивается с системными вызовами. Конкуренция со стороны маркетплейсов, рост долговой нагрузки и падение маржинальности превращают допэмиссию не только в вопрос денег, но и в вопрос выживания. Участие JD.com способно временно укрепить позиции компании, но без изменений в стратегии и бизнес-модели эффект может оказаться краткосрочным.