«Альфа-банк» спрогнозировал рост комиссий на маркетплейсах на 30-35%

«Альфа-банк» спрогнозировал рост комиссионных вознаграждений на маркетплейсах в 2025 году на 30–35%. Об этом говорится в отчете кредитной организации «Российский ритейл и eCom 2025». Внимание на него обратил Shopper’s.

Под комиссионным вознаграждением понимается не только плата продавцов за представленность на площадке, но и другие расходы, включая логистику, хранение и другие услуги, пояснила старший отраслевой аналитик департамента операций на финансовых рынках «Альфа-банка» Екатерина Тузикова.

Она отметила высокую конкуренцию между крупнейшими маркетплейсами в условиях зрелого рынка и сосредоточенность площадок на «стабилизации юнит-экономики и балансе между ростом оборота и маржинальностью». Однако, по словам Тузиковой, на их бизнес влияют высокая ключевая ставка ЦБ, инфляция, рост спроса в регионах и дефицит линейного персонала. Также увеличиваются расходы на обработку, хранение, доставку и возврат товаров, растут арендные ставки и стоимость складского оборудования.

Расходы селлеров. Эксперты заявили о росте затрат продавцов на маркетплейсах. В 2024 году они увеличились на 20–25%, считает член комиссии по созданию условий саморегулирования в eCom при Минпромторге Руслан Волков. Основные статьи расходов включают плату за приемку, хранение, доставку, финансирование товарного запаса и рекламу. Аналитик агентства маркетинговых исследований Data Insight Сергей Семко отметил рост цен на логистику и введение дополнительных платных услуг площадками.

Выход из ситуации. Многие продавцы, говорит Семко, рассматривают открытие собственных интернет-магазинов как альтернативу маркетплейсам, а часть селлеров уже уходит с площадок, что косвенно подтверждается замедлением притока новых предпринимателей. По данным исследования «Итоги года на маркетплейсах» «Т-Банка», в четвертом квартале 2024 года число новых продавцов на маркетплейсах выросло на 7% год к году, тогда как годом ранее прирост составлял 29%.

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Накануне, 6 марта, аналитики «Яндекс Маркета» сообщили, что половина россиян проверяют наличие нужных им товаров на маркетплейсах перед покупкой в интернете. Почти четверть покупателей поступают так всегда, 30% сравнивают определенные категории продукции, а 7% приступают к поиску на площадках только после офлайн-знакомства с понравившейся вещью.

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