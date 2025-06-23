Альфа-Банк стал одним из первых партнеров программы поддержки МСП в сфере городской экономики

Альфа-Банк вошел в число первых партнеров программы поддержки МСП в сфере городской экономики, реализуемой Корпорацией МСП и ВЭБ.РФ. Альфа-Банк сможет применять понижающий коэффициент при расчете нормативов достаточности капитала и повышенный предельный уровень выплат для малого и среднего бизнеса.

Сегодня на ПМЭФ Корпорация МСП и ВЭБ.РФ объявили о запуске программы совместных «зонтичных» поручительств для повышения доступности кредитования малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. Синергия капиталов двух институтов развития позволит предпринимателям привлечь больший объем средств – на 1 рубль господдержки дополнительно 4 рубля кредитных средств. Альфа-Банк вошел в число первых банков-партнеров новой программы поддержки бизнеса.

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

Предприниматели смогут привлечь заемное финансирование для реализации проектов в области спорта, киноиндустрии, здравоохранения, образования, туризма, социальных услуг и других сфер городской экономики.

«Альфа-Банк является лучшим частным банком по объему выданных кредитов и величине портфеля МСП. Мы активно участвуем в государственных программах, расширяем пакет дополнительных сервисов для МСП и уже несколько лет являемся лидерами в сфере зонтичного поручительства. Участие в программе поддержки городской экономики – это еще одна возможность для нас помочь малому бизнесу развиваться и масштабироваться», – рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«Механизм «зонтичных» поручительств с момента запуска инструмента в 2021 году позволил предпринимателям привлечь более 1 трлн рублей. Синергия капиталов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ увеличит объем доступного для предпринимателей заемного финансирования и обеспечит адресную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. За счет объединения ресурсов двух институтов развития МСП до конца 2025 года смогут привлечь до 100 млрд рублей», – отметил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Фото на обложке: пресс-служба Альфа-Банка