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«Альфа-банк» за один день привлек $500 млн на долларовые вклады с повышенной ставкой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Альфа-банк» за одни неполные сутки привлек от россиян $500 млн на краткосрочные долларовые вклады с повышенной ставкой в 8% годовых. На рублевые вклады под 20% годовых банк за два дня привлек свыше 250 млрд рублей.

«Альфа-банк» за один день привлек $500 млн на долларовые вклады с повышенной ставкой

Статистику по объемам вкладов, запущенных после поднятия ключевой ставки ЦБ до 20%, предоставили в пресс-службе «Альфа-банка».

В среду 2 марта «Альфа-банк» запустил долларовый вклад под 8% годовых сроком на три месяца. За один неполный день россияне открыли вклады на общую сумму $500 млн, сообщили в «Альфа-банке».

Ранее «Альфа-банк» запустил рублевые вклады со ставкой 20% годовых. За двое суток россияне открыли 200 тысяч вкладов на общую сумму свыше 250 млрд рублей.  

В среду 3 марта «Альфа-банк» также запустил вклады в евро под 5% годовых. Вклады в европейской валюте можно открыть до 8 марта включительно, уточнили в «Альфа-банке».

28 февраля крупнейшие банки России, в том числе попавшие под санкции Евросоюза и США, повысили ставки по рублевым вкладам до 18-23% годовых. Транскапиталбанк, Примсоцбанк, Совкомбанк предлагают открыть вклад по ставке 23% годовых, МКБ – под 20%, «Хоум-кредит», Сбербанк и ВТБ – под 18% годовых.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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