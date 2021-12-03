AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи люксовых товаров

Российско-китайский AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи прошлых коллекций премиальных брендов. Среди них — Baldinini, Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver и другие. В течение года ассортимент нового проекта достигнет 10 тыс.

Часть брендов будет представлена в России на эксклюзивной основе, но представитель компании не раскрыл их названий до завершения переговоров, сообщили «Ведомости».

Сами бренды по-разному относятся к онлайн-аутлетам на маркетплейсах. Работать с ними готовы не все, многие марки предпочитают помимо собственных сетей в офлайне сами формировать каналы сбыта прошлых коллекций в сети.

Условия попадания в онлайн-аутлет – минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж.

Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков считает, что успех таких проектов будет зависеть от доступа к интересному товару, по факту это определяют не маркетплейсы как площадки, а сами бренды, которые готовы там размещаться.

Онлайн-аутлеты в том или ином виде в России уже присутствуют. Их уже развивают, например, Lamoda и Ozon.

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