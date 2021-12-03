Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи люксовых товаров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российско-китайский AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи прошлых коллекций премиальных брендов. Среди них — Baldinini, Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver и другие. В течение года ассортимент нового проекта достигнет 10 тыс.

AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи люксовых товаров

Часть брендов будет представлена в России на эксклюзивной основе, но представитель компании не раскрыл их названий до завершения переговоров, сообщили «Ведомости».

Сами бренды по-разному относятся к онлайн-аутлетам на маркетплейсах. Работать с ними готовы не все, многие марки предпочитают помимо собственных сетей в офлайне сами формировать каналы сбыта прошлых коллекций в сети.

Условия попадания в онлайн-аутлет – минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж.

Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков считает, что успех таких проектов будет зависеть от доступа к интересному товару, по факту это определяют не маркетплейсы как площадки, а сами бренды, которые готовы там размещаться.

Онлайн-аутлеты в том или ином виде в России уже присутствуют. Их уже развивают, например, Lamoda и Ozon.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: KT Stock photos / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Опыт AliExpress: как оперативно обрабатывать обращения и наладить работу контакт-центров
  2. 2 Стоит ли выходить на AliExpress?
  3. 3 Wildberries вышел на рынок Турции
  4. 4 Планируете продавать за рубеж? Вот как быстро найти подходящий маркетплейс для экспорта
  5. 5 Шесть главных болей клиентского саппорта
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 декабря 2021

STARTUP Borjomi Central Asia

03 декабря 2021

Конкурс-акселератор инновационных проектов «RybAcc»

03 декабря 2021

BCS Coding Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ООН признала деревню под Тулой с населением 58 человек одним из лучших в мире туристических мест

Новости

X5 Group сэкономила 100 млн рублей после внедрения ИИ при расчете ФОТ в «Перекрестках»

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Новости

«Сбер» обнаружил новую схему мошенничества, из-за которой россияне могут лишиться жилья

Новости

IKEA запустила новую кампанию: обустроила сверхмаленькие квартиры по-своему и сдает их за $1 в месяц