AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи люксовых товаров

Российско-китайский AliExpress запустит онлайн-аутлет для продажи прошлых коллекций премиальных брендов. Среди них — Baldinini, Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver и другие. В течение года ассортимент нового проекта достигнет 10 тыс.
Часть брендов будет представлена в России на эксклюзивной основе, но представитель компании не раскрыл их названий до завершения переговоров, сообщили «Ведомости».
Сами бренды по-разному относятся к онлайн-аутлетам на маркетплейсах. Работать с ними готовы не все, многие марки предпочитают помимо собственных сетей в офлайне сами формировать каналы сбыта прошлых коллекций в сети.
Условия попадания в онлайн-аутлет – минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж.
Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков считает, что успех таких проектов будет зависеть от доступа к интересному товару, по факту это определяют не маркетплейсы как площадки, а сами бренды, которые готовы там размещаться.
Онлайн-аутлеты в том или ином виде в России уже присутствуют. Их уже развивают, например, Lamoda и Ozon.
Фото на обложке: KT Stock photos /
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