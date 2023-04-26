Alphabet объявила об обратном выкупе акций на сумму $70 млрд

Совет директоров головной компании Google — Alphabet — разрешил выкуп акций на $70 млрд. В 2022 году она выкупила собственных акций больше любой компании, кроме Apple.

При принятии решений о выкупе своих собственных акций класса А и С будет учитывать цену акций, а также рыночные условия. Имеются также акции класса B с правом решающего голоса, они не торгуются публично, передает телеканал CNBC.

В феврале 2023 года акции Alphabet рухнули на 8,9% после того, как чат-бот Bard ошибся прямо во время презентации.

О том, что Bard может составить конкуренцию чат-боту от OpenAi ChatGPT, в Google заявили в начале месяца. Основным преимуществом продукта перед ChatGPT в компании считают способность Bard собирать актуальную информацию из интернета. ChatGPT же обучался на данных, вышедших до 2021 года.

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