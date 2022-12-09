Россия и Турция разработают альтернативу карте «Мир» до начала турсезона

Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами «Мир» к маю-июню 2023 года. Об этом «Известиям» сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

В сентябре банки Казахстана, Турции, Узбекистана и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне сообщений Минфина США о рисках вторичных санкций.

ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.

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