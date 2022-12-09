Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россия и Турция разработают альтернативу карте «Мир» до начала турсезона

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами «Мир» к маю-июню 2023 года. Об этом «Известиям» сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Россия и Турция разработают альтернативу карте «Мир» до начала турсезона

В сентябре банки Казахстана, Турции, Узбекистана и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне сообщений Минфина США о рисках вторичных санкций.

ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.

Фото на обложке: Dragon Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
  2. 2 Турция: берег для стартапов
  3. 3 Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
  4. 4 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  5. 5 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

Все ВОЗМОЖНОСТИ