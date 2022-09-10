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Amazon приобрел компанию по роботизации складских процессов Cloostermans

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Amazon приобрел бельгийскую компанию Cloostermans, специализирующуюся на мехатронике. Компания разрабатывает технологии для перемещения и укладки тяжелых грузов, а также автоматизирует и роботизирует процесс упаковки продуктов по заказам клиентов. 

Amazon приобрел компанию по роботизации складских процессов Cloostermans

Amazon ранее пользовался услугами Cloostermans в качестве клиента, а теперь решил расширить за счет компании уровень собственных сервисов и поддержать курс на роботизацию процессов, пишет TechCrunch.

За последние годы Amazon приобрел ряд стартапов для развития своего бизнеса в области робототехники. Теперь гигант электронной коммерции делает новый интересный поворот в этой стратегии, расширяя свои возможности в области промышленного складирования.

«Мы очень рады присоединиться к семейству Amazon и расширить влияние, которое можем оказать в глобальном масштабе, — говорит Фредерик Беркмос-Йоос, генеральный директор Cloostermans. — Компания Amazon задала высокую планку в автоматизации цепочек поставок и внутренних процессов, которые могут принести пользу сотрудникам и клиентам. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью следующей главы этой инновационной стратегии».

Предполагается, что Amazon в ближайшие годы будет еще активнее развиваться в области складской робототехники, чтобы удовлетворить потребности своего постоянно расширяющегося интернет-магазина.

Согласно внутреннему отчету компании, просочившемуся ранее в этом году в Vox, Amazon сталкивается с серьезной нехваткой рабочих на своих складах. 

В отчете предполагается, что наряду с повышением заработной платы дальнейшая автоматизация может стать одним из способов компенсировать этот кризис. 

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Сделки, подобные приобретению Cloostermans, способствующие расширению использования робототехники на складах идеально вписываются в эту стратегию.

Примечательно, что Cloostermans — это не стартап и не типичная цель слияний и поглощений для технологического гиганта.

Компания была основана в 1884 году и последние шесть поколений находилась в частной собственности.

Amazon не раскрывает финансовые условия сделки, но в результате к Amazon присоединятся порядка 200 сотрудников Cloostermans.

В последние годы Amazon расширяет свою деятельность в области робототехники в Европе. Открывает инновационную лабораторию в Италии, управляет научно-исследовательскими центрами в Германии.

Теперь этот список пополнился и сделкой в Бельгии: Amazon продолжит работать на объектах Cloostermans в городе Хамме после завершения сделки.

Экосистема робототехники Amazon — это не только складские операции, но и услуги упаковки и доставки непосредственно для клиентов.

Клиентское подразделение приобрело iRobot ранее в этом году за $1,7 млрд. В 2019 году была куплена компания Dispatch для создания автономного робота-доставщика Scout. 

Для складского направления Amazon приобрел Kiva за $775 млн в 2012 году и Canvas Technology в 2019 году за $100+ млн.

«Инвестиции Amazon в робототехнику и технологии помогают нам создавать безопасные рабочие места для наших сотрудников и предоставлять лучшие услуги нашим клиентам, — сообщил в заявлении Иэн Симпсон, вице-президент Amazon по глобальной стратегии развития в направлении робототехники. — Поскольку мы продолжаем расширять участие во всех наших процессах роботизированных технологий, которые мы разрабатываем, проектируем и внедряем в наших подразделениях, мы рады приветствовать Cloostermans в Amazon и с нетерпением ждем возможности увидеть, что мы сможем создать вместе».

Фото на обложке: Daniel Eledut / Unsplash

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