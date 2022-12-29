В России создадут аналог почтового клиента Microsoft Outlook

Разработчик софта «МойОфис» к концу 2023 года намерен разработать корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Система станет аналогом Microsoft Outlook.

Среди исполнителей также значатся ГК «Ай-теко» и «Росатом». Общий размер необходимых затрат оценен в 1,1 млрд рублей, сообщили «Ведомости».

Почтовая система должна будет поддерживать свыше 400 тыс. почтовых ящиков. Каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, их средний объем составит 500 килобайт. У нового сервиса также должа быть единая адресная книга с возможностью поиска контакта по различным параметрам.

В России сейчас наиболее известные три почтовых клиента компаний CommuniGate Systems, VK (продукт «Почта Mail.ru») и «Мойофис» (решение Mailion). По словам источника издания, у этих компаний масштабных инсталляций пока не было.

Microsoft в начале марта 2022 года приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.

В сентябре Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывалось пустое окно браузера.

Microsoft в конце декабря разрешила россиянам скачивать операционные системы Windows после сентябрьского запрета: российские пользователи снова могут скачать и установить Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7 с официального сайта компании. Страница софта на сайте вновь загружается без VPN.

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