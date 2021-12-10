Аналитики SberCIB предположили, что будет с курсом рубля к концу 2022 года

Финансовые аналитики SberCIB дали прогнозы относительно курса рубля к концу 2022 года. Сценариев два: базовый и пессимистичный. Оба предполагают значительное повышение ключевой ставки, худший – уже в декабре текущего года.

Прогнозы по курсу рубля к окончанию следующего года сделали аналитики SberCIB, с их отчетом ознакомился Forbes.

Базовый сценарий предполагает повышение ключевой ставки ЦБ к первому кварталу 2022 года до 9% с текущих 7,5%. Затем в течение года ставка будет снижаться и к концу года составит 8,25%. Один доллар США при этом сценарии будет стоит 67 российских рублей.

Пессимистичный сценарий предполагает повышение ключевой ставки Банка России уже в декабре текущего года сразу на 100 базовых пунктов до 8,5%. Затем в первом квартале 2022 года ставка будет повышена еще на 150 пунктов до 10% – максимального значения с 2017 года. К концу года ставка будет снижена до 9,25%, а доллар США будет стоит 73 рубля.

Стратег по долговому рынку отметил, что пессимистичный сценарий не считается маловероятным. Для его реализации нужно, чтобы инфляция и ожидания по ней в США оставались на текущих уровнях.

Годовая инфляция в США по данным на 10 декабря достигла рекордных за 40 лет значений и составила 6,8%. Официальная инфляция в России достигла максимума за последние 6 лет и составила 8,4%.

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