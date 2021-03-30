От управления продуктами, IT и платежными сервисами до главы Qiwi: Андрей Протопопов сменит Бориса Кима

Сооснователь Qiwi Борис Ким уйдет с поста главы компании. Его место займет Андрей Протопопов, который на данный момент руководит платежным сегментом группы. Отставка и новое назначение состоятся в июне этого года, рассказал RB.ru представитель Qiwi.
Ким руководит группой Qiwi с 15 января 2020 года. На данном посту он сменил сооснователя и мажоритарного акционера компании Сергея Солонина.
По данным РБК, после назначения нового CEO Борис Ким завершит работу и займется собственными проектами. При необходимости он будет оказывать помощь компании.
Андрей Протопопов является членом управленческой команды Qiwi с 2013 года. До назначения в 2019 году на должность главы платежных сервисов группы он в течение 4 лет занимал позицию директора по IT и развитию продуктов. С сентября 2013 года по июнь 2015 года Протопопов руководил отделом управления продуктами.
Специалист имеет более чем 12-летний опыт в области коммерческого и продуктового управления, рассказали в Qiwi. До прихода в компанию Протопопов 12 лет работал в Procter&Gamble, занимая различные должности в области рыночной стратегии и планирования, а также развития бизнеса.
«За 8 лет работы в компании Андрей проделал огромную работу ... Его назначение происходит после тщательного процесса планирования преемственности, возглавляемого Советом Директоров и Борисом Кимом», — рассказал Солонин.
Он добавил, что назначение Протопопова — это часть плана компании по обеспечению меньшей зависимости бизнеса от его основателей.
По словам директора по коммуникациям группы Qiwi Анастасии Журавлевой, основными задачами, стоящими перед Кимом в должности главы группы, были:
- оптимизация бизнес-процессов,
- повышение эффективности группы,
- пересмотр стратегии в связи с изменениями в структуре,
- поиск и подготовка преемника.
Журавлева отметила, что указанные задачи были выполнены.
Напомним, что в марте 2020 года Qiwi начала процесс сворачивания бизнеса «Рокетбанка». В январе этого года кредитная организация объявила о своем окончательном закрытии. По ожиданиям Qiwi, чистые потери от «Рокетбанка» в 2020 году не должны были превысить 1,5 млрд рублей.
В июне 2020 года Qiwi сообщила о заключении сделки по продаже «Совкомбанку» проекта «Совесть». Тогда Ким заявил, что данный шаг позволит «сосредоточиться на ключевых клиентских нишах, а также на развитии инновационных технологических платежных решений».
В конце прошлого года ЦБ выпустил предписание об ограничении операций компании. По результатам проверки регулятор наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей и ограничил некоторые операции Qiwi Bank.
Вместе с тем, 2020 год остался для группы прибыльным. Чистая прибыль Qiwi выросла на 54%, до 10,3 млрд рублей, следует из ее отчетности, опубликованной 30 марта. Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов увеличилась на 4%, до 12,6 млрд рублей.
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Фото: Primakov / Shutterstock
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