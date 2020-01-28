Четверть устройств на Android оказались под угрозой неудаляемого трояна

На Android появился троян, без разрешения устанавливающий на устройства платные приложения. Под угрозой смартфоны со старыми версиями Android — версии 5.1 и ниже. Таких устройств около 25%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Doctor Web.

Троян называется Android.Xiny.5261. Он попадает на смартфон через официальный магазин Google Play или другие сайты с приложениями для Android.

По данным Doctor Web, создатели трояна зарабатывают на партнерской программе. В ней участвуют разработчики, чьи платные приложения устанавливает троян.

В Doctor Web рассказали, что Android.Xiny.5261 нельзя удалить с устройства. Троян стирает приложения для управления root-правами, через которые пользователь мог бы удалить троянские компоненты.

Чтобы избавиться от трояна, нужно установить новую операционную систему, отметили в Doctor Web.

Трояны группы Android.Xiny появились в 2016 году. Специалист группы исследования угроз Positive Technologies Денис Кувшинов оценил ущерб от них в миллионы рублей.

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