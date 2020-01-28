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Четверть устройств на Android оказались под угрозой неудаляемого трояна

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

На Android появился троян, без разрешения устанавливающий на устройства платные приложения. Под угрозой смартфоны со старыми версиями Android — версии 5.1 и ниже. Таких устройств около 25%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Doctor Web.

Четверть устройств на Android оказались под угрозой неудаляемого трояна

Троян называется Android.Xiny.5261. Он попадает на смартфон через официальный магазин Google Play или другие сайты с приложениями для Android.

По данным Doctor Web, создатели трояна зарабатывают на партнерской программе. В ней участвуют разработчики, чьи платные приложения устанавливает троян. 

В Doctor Web рассказали, что Android.Xiny.5261 нельзя удалить с устройства. Троян стирает приложения для управления root-правами, через которые пользователь мог бы удалить троянские компоненты.

Чтобы избавиться от трояна, нужно установить новую операционную систему, отметили в Doctor Web.

Трояны группы Android.Xiny появились в 2016 году. Специалист группы исследования угроз Positive Technologies Денис Кувшинов оценил ущерб от них в миллионы рублей.

Фото: Bloomicon / Shutterstock

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Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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