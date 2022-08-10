Фридман и Авен продали долю в британском финтех-сервисе Anna Money основателям стартапа

Британский финтех-стартап с российскими корнями Anna Money перешел под контроль его основателей — это соучредители банка «Точка» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев. Ранее крупная доля в компании косвенно принадлежала миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, попавшим под санкции.

Пантелеев, Дьяконов и Anna Money выкупили все акции, которыми ранее владела компания FIBR Financial Technologies с инвестициями Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает Bloomberg.

Сделка открывает для Anna Money новые возможности для будущего бизнеса, сообщил Пантелеев агентству. По его словам, выкупить долю «было очень трудно». Сейчас стартап рассматривает планы по привлечению инвестиций.

Сервис Anna Money оказывает малым предпринимателям и фрилансерам бухгалтерские и административные услуги — создает, отправляет и отслеживает счета и расходы, следит за налогами.

Стартап был создан в 2017 году в Англии сооснователям «банка для предпринимателей» «Точка» Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым, а также бывшим директором по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеславом Акуловым и бывшими топ-менеджерами в проекте банковского чат-бота Magneta.ai Никитой Филипповым и Андреем Пачай.

В 2020 году владельцам мажоритарной долей Anna стала ABH Holdings — материнский холдинг российского «Альфа-банка». После начала спецоперации Anna Money сообщила, что Михаил Фридман и Петр Авен косвенно владеют 34% стартапа через две зарегистрированные в Люксембурге компании — ABH Holdings и FIBR Technologies SA.

Фото на обложке: Unsplash