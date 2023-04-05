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Россияне рассказали, что больше всего раздражает в коллегах

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

34% россиян недовольны своим рабочим коллективом. Каждого третьего в коллегах раздражает непрофессионализм, высокомерие, склонность к сплетням и лень. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», с которым ознакомились РИА Новости.

Россияне рассказали, что больше всего раздражает в коллегах

Еще 19% раздражает, когда коллеги громко общаются между собой. Для 14% участников опроса отталкивающим фактором является отсуствие чувства юмора. 

Для 68% респондентов идеальный коллега — это профессиональный, ответственный и надежный человек. Каждого второго привлекает помощь коллегам с трудными задачами, а также соблюдение границ, четкие сроки и выполнение договоренностей. Для 42% в коллегах важно наличие чувства юмора.

33% обращают внимание на чистоплотность и опрятный внешний вид, еще 32% — на общительность. Многим важна высокая трудоспособность, умение мотивировать других, говорится в опросе.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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