34% россиян недовольны своим рабочим коллективом. Каждого третьего в коллегах раздражает непрофессионализм, высокомерие, склонность к сплетням и лень. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», с которым ознакомились РИА Новости.

Россияне рассказали, что больше всего раздражает в коллегах