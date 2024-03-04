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В России разрабатывают новую версию антипиратского реестра

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России разрабатывают новую версию антипиратского реестра на площадке «Медиа-коммуникационного союза». К ней будут подключены правообладатели музыкальных и литературных произведений. Кроме того, планируется обновление ПО.

В России разрабатывают новую версию антипиратского реестра

Точные даты запуска реестра неизвестны, но предположительно работа над ним может занять примерно полгода-год, узнали «Известия».

Подрядчиков на разработку обновленной системы будут выбирать среди российских разработчиков. В новой версии будет учитываться увеличившееся количество контента, а также контент правообладателей в сфере музыки и книг.

  • Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Уход иностранных музыкальных сервисов увеличил аудиторию нелегальных платформ к августу практически на 10%. К пиратам чаще переходят люди старше 30 лет, которые cлушают музыку альбомами, а не плейлистами.

Фото на обложке: Unsplash

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