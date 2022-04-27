Уровень тревожности малого бизнеса к апрелю 2022 года приблизился к максимуму

Индекс тревожности малого и среднего бизнеса к апрелю 2022 года достиг 82%, увеличившись на 24 процентных пункта год к году, свидетельствует мониторинг настроения бизнеса IFORS Research, результаты которого есть у RB.RU.
Индекс тревожности — это доля бизнесменов, испытывающих хотя бы один страх (100% минус доля респондентов, не испытывающих страхи). Индекс измеряется ежегодно посредством вопроса «Какие страхи или опасения вы испытываете в бизнесе как руководитель?».
Среди страхов весной 2022 года лидирует страх нестабильной ситуации (24%), страх банкротства (18%) и страх потери дохода (16%).
Онлайн-опрос проводился с 23 по 30 марта, в нем приняли участие 1 000 представителей малого и среднего бизнеса России, выборка квотирована по размеру компаний, по отрасли предприятия и географии присутствия.
Фото на обложке: Unsplash
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