Индекс тревожности малого и среднего бизнеса к апрелю 2022 года достиг 82%, увеличившись на 24 процентных пункта год к году, свидетельствует мониторинг настроения бизнеса IFORS Research, результаты которого есть у RB.RU.

Уровень тревожности малого бизнеса к апрелю 2022 года приблизился к максимуму