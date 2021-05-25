Каршеринг Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран

Каршеринговый сервис Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран. Вместе с партнерами компания рассчитывает вывести бренд в Юго-Восточную Азию, Южную Америку и на Ближний Восток.

Информация об этом опубликована на отдельной странице сервиса. Сейчас компания ведет бизнес в Чехии, Казахстане и Белоруссии. В России работает сервис подписки на авто Anytime Prime.

Условия франшизы:

население города должно превышать 700 тысяч человек;

паушальный взнос составит от € 40 тысяч (сумма инвестиций в проект будет зависеть от страны и размеров автопарка, а также от способа приобретения автомобилей);

первые шесть месяцев не будет роялти;

коэффициент окупаемости (ROI) — до 50%.

В 2018 году компании Anytime и «Делимобиль» купил холдинг Mikro Kapital Group. Суммарный автопарк холдинга превышает 20 тысяч машин, а количество пользователей Anytime, по оценке сервиса, составляет более 5,5 млн.

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