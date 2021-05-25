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Каршеринг Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каршеринговый сервис Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран. Вместе с партнерами компания рассчитывает вывести бренд в Юго-Восточную Азию, Южную Америку и на Ближний Восток.

Каршеринг Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран

Информация об этом опубликована на отдельной странице сервиса. Сейчас компания ведет бизнес в Чехии, Казахстане и Белоруссии. В России работает сервис подписки на авто Anytime Prime.

Условия франшизы:

  • население города должно превышать 700 тысяч человек;
  • паушальный взнос составит от € 40 тысяч (сумма инвестиций в проект будет зависеть от страны и размеров автопарка, а также от способа приобретения автомобилей);
  • первые шесть месяцев не будет роялти;
  • коэффициент окупаемости (ROI) — до 50%.

В 2018 году компании Anytime и «Делимобиль» купил холдинг Mikro Kapital Group. Суммарный автопарк холдинга превышает 20 тысяч машин, а количество пользователей Anytime, по оценке сервиса, составляет более 5,5 млн.

Фото: Unsplash

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