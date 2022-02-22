Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на покупку квартиры

Почти половина россиян готова потратить на покупку квартиры до 5 млн рублей. Многие хотели бы жить в центре города или рядом с торговыми центрами. Идеальная площадь для новой квартиры — до 90 кв. м.

Большинство граждан в скором планируют изменить свое жилье к лучшему: сделать ремонт (61,6%), купить квартиру (10,8%), снять более привлекательную (10,2%). Это следует из опроса компании «СберСтрахование» среди 1,5 тыс. респондентов по всей России, пишет ТАСС.

Согласно полученным данным, 49,8% планируют потратить на покупку квартиры до 5 млн рублей, 26,5% — до 10 млн рублей, 12,1% — до 15 млн рублей, 4,5% — до 25 млн рублей, а 7,2% — свыше 25 млн рублей.

Говоря о том, что хотелось бы изменить, почти треть опрошенных заявила, что им не хватает качественного ремонта, 17,7% хотели бы иметь комфортный санузел или душевую, 11,1% рассказали, что не хватает новой мебели.

Почти каждый десятый (9,8%) пожаловался на маленький метраж, 8% — на плохую шумоизоляцию, 6,7% — на отсутствие красивого вида из окна, а 6,3% - на низкие потолки. Еще 2% рассказали, что хотели бы иметь балкон, 1,1% — систему умного дома, 0,6% — охранную систему. И лишь 2,7% респондентов заявили, что удовлетворены своими квартирами.

На ремонт 60,8% респондентов готовы потратить до 1 млн рублей, 33,5% — свыше 1 млн рублей, 4,6% — свыше 5 млн рублей и лишь 1,1% - свыше 5 млн рублей.

Транспортная доступность — наиболее значимый фактор при выборе квартиры для 32,9% респондентов. Еще 19,5% всегда обращают внимание на тип дома, в который планируют заселиться, а для 12% важную роль играет развитая инфраструктура района.

О том, что квартира должна быть в центре города, заявили 10,2%, а 8,9% предпочитают жить вблизи торговых центров. Для 14,7% все вышеперечисленные факторы не имеют значения, главное — чтобы понравилась сама квартира.

С начала 2019 года общая стоимость московского жилья выросла на 32%, а с начала 2021 года прирост составил около 20%, или 1,4 трлн рублей. На одного москвича сейчас приходится условная доля жилой недвижимости, равная 5,8 млн руб. За последние пять лет показатель роста стоимости жилья в расчете на одного москвича увеличился на 10%.

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