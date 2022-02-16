Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Appboxo с основателями из Киргизии привлек $7 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сингапурский стартап Appboxo с основателями из Киргизии привлек $7 млн. Компания разрабатывает платформу для создания мини-приложений внутри приложений. Средства направят на развитие нового продукта и выход на международные рынки.

Appboxo с основателями из Киргизии привлек $7 млн

О привлечении средств рассказал один из основателей Appboxo Каниет Раев на своей странице в Facebook. Информация о сделке также есть в карточке компании на Crunchbase.

Средства в размере $7 млн в раунде финансирования серии A поступили от действующих инвесторов в лице RTP Global, Antler и 500 Southeast Asia. Среди новых инвесторов: венчурный фонд Google Gradient Ventures, SciFi VC и бизнес-ангелы Хьюи Лин и Кайвон Делдар.

Решение Appboxo позволяет разработчикам превращать приложения в «суперприложения» – создавать мини-приложения внутри собственных, например, добавлять функции заказа доставки еды, бронирования столиков в ресторанах.

Еще один продукт стартапа Shopboxo позволяет создавать настраиваемые интернет-магазины со смартфона. Привлеченные средства направят на развитие этого продукта, а также на расширение международного присутствия, рассказал Каниет Раев изданию TechCrunch.

Appboxo основали в 2019 году Каниет Раев и Нурсултан Кенешбеков. Штаб-квартира стартапа располагается в Сингапуре. Общий объем привлеченных компанией средств, по данным Crunchbase, составляет $8,1 млн с учетом текущего раунда.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Konstantin Savusia / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Uber для фотографов: в России запустили приложение для моментального поиска профессионала для съемки
  2. 2 Названы приложения, которые чаще всего крадут персональные данные
  3. 3 Топ-10 бесплатных приложений для деловых поездок
  4. 4 Как контролировать работу выездных специалистов с помощью мобильного приложения
  5. 5 «Большинство данных российских пользователей уже находятся на сервере компании»: что нужно знать о GetContact
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

17 февраля 2022

Definition

18 февраля 2022

PwC Venture Hub

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ