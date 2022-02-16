Сингапурский стартап Appboxo с основателями из Киргизии привлек $7 млн. Компания разрабатывает платформу для создания мини-приложений внутри приложений. Средства направят на развитие нового продукта и выход на международные рынки.

О привлечении средств рассказал один из основателей Appboxo Каниет Раев на своей странице в Facebook. Информация о сделке также есть в карточке компании на Crunchbase.

Средства в размере $7 млн в раунде финансирования серии A поступили от действующих инвесторов в лице RTP Global, Antler и 500 Southeast Asia. Среди новых инвесторов: венчурный фонд Google Gradient Ventures, SciFi VC и бизнес-ангелы Хьюи Лин и Кайвон Делдар.

Решение Appboxo позволяет разработчикам превращать приложения в «суперприложения» – создавать мини-приложения внутри собственных, например, добавлять функции заказа доставки еды, бронирования столиков в ресторанах.

Еще один продукт стартапа Shopboxo позволяет создавать настраиваемые интернет-магазины со смартфона. Привлеченные средства направят на развитие этого продукта, а также на расширение международного присутствия, рассказал Каниет Раев изданию TechCrunch.

Appboxo основали в 2019 году Каниет Раев и Нурсултан Кенешбеков. Штаб-квартира стартапа располагается в Сингапуре. Общий объем привлеченных компанией средств, по данным Crunchbase, составляет $8,1 млн с учетом текущего раунда.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!