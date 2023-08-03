Apple впервые оштрафовали за неудаление фейков

Корпорация Apple впервые оштрафована за неудаление запрещенной на территории РФ информации. Решение вынес Мировой суд Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Размер штрафа составляет 400 тыс. рублей, его Apple получила по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Решение огласил судья Тимур Вахрамеев.

О том, что на компанию составлен протокол о неудалении «фейков», стало известно в конце июня. Это первое для Apple административное дело по такой статье.

Как пишет ТАСС, заседание проводилось в закрытом режиме. Суд назначил компании штраф ниже нижнего предела.

Ранее Apple выплатила штраф в размере 906 млн рублей, который ей назначили за нарушение антимонопольного законодательства.

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