Как привлечь аудиторию в приложение? Платные и бесплатные источники установок

София Антонова, маркетолог компании Imshop.Io, поделилась платными и бесплатными источниками установок, чтобы привлечь аудиторию в приложение.

Приложение — отдельная ниша, куда бизнес может увести клиентов. Но сделать это не так просто. Уже на этапе запуска необходимо знать, как привлечь большую базу пользователей и какой инструмент даст для этого больше возможностей.

Бесплатные источники

В первую очередь рекомендуем использовать уже имеющиеся ресурсы, чтобы привлечь аудиторию в приложение. Мы выделили семь способов, которые принесут вам установки.

Установите смарт-баннер на сайте

Первое и самое простое, что вы можете сделать — это разместить баннер со ссылкой на приложение на сайте магазина. Не раздел на сайте, и не маленькую иконку в футере сайта, а баннер на главной странице. Таким образом лояльные клиенты узнают о существовании приложения и наверняка захотят им воспользоваться.

К примеру, в Imshop.Io — это первое, что рекомендует менеджер при запуске пилота.

Поделитесь в соцсетях

В каких бы социальных сетях ни продвигался ваш бренд, на него подписаны люди, которым интересно узнать новости о вашей компании.

Регулярно освещайте в постах и сториз возможность исследовать и заказывать товары более быстрым и простым способом — через мобильное приложение. Теперь вашим клиентам не нужно будет пользоваться пластиковыми картами лояльности — все будет доступно в приложении.

К примеру, бренд «Пан Чемодан» после запуска приложения отказался от пластиковых карт программы лояльности.

Продавцы рассказали покупателям, что они могут:

не носить с собой пластиковую карту,

показывать штрих-код на кассе,

видеть в приложении свою историю покупок, количество бонусов и адреса магазинов.

Не забывайте про email-маркетинг

У вас есть почтовая рассылка? Расскажите о вашем новом приложении и здесь. Предложите дополнительные бонусы при заказе из приложения, чтобы вашим покупателям захотелось опробовать новый способ покупок без промедления.

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Настройте ASO (App Store Optimization)

ASO — это SEO в мире мобильных приложений. К счастью для нас добиться, чтобы приложение выходило в топовые позиции, все же немного легче.

Вот краткий список шагов, который поможет вашему приложению понравиться алгоритмам:

Добавьте скриншоты приложения

Привлекательный визуал играет решающую роль в привлечении внимания пользователей и передаче ценности вашего приложения. Не бойтесь использовать яркие цвета в стиле вашего бренда, лаконичные подписи и тексты с призывом к действию.

Мы рекомендуем использовать видеоформат первым в галерее — это привлечет внимание и выделит вас среди конкурентов. По данным wyzowl, 80% пользователей скачивают приложение после просмотра видео.

Не забывайте про ключевые слова

Так же, как и в случае с SEO, ключевые слова играют большую роль в поисковой оптимизации.

Для App Store наиболее важными будут ключевые слова для трех основных полей:

Заголовка; Подзаголовка; Ключевых слов.

Данные поля имеют ограниченное количество символов: заголовок и подзаголовок могут содержать до 30 символов каждый, в то время как поле ключевого слова допускает до 100 символов, поэтому рекомендуем особое внимание уделить их подбору.

В Google Play основными полями будут:

Заголовок; Краткое описание; Полное описание.

У вас есть ограничение в 30 символов для заголовка, 80 символов для краткого описания и щедрое количество до 4 тысяч символов для полного описания. Так что на этой площадке у вас гораздо больше возможностей для эффективного представления вашего бренда, однако все же не советуем злоупотреблять большим количеством ключевых слов.

Обратите внимание, в топ-500 самых популярных запросов App Store около 60% наименований брендов. Вы можете использовать это в своих целях следующим образом: добавляйте бренд-имена конкурентов, которых ищут в сторах, и их варианты с опечатками или транслитом.

Позаботьтесь о положительных отзывах

79% пользователей просматривают оценки приложения перед его скачиванием. Низкие рейтинги в сторах могут вызвать сомнения и подозрения у потенциальных покупателей, поэтому стоит держать оценки в поле своего зрения и вовремя реагировать на изменения.

Приложение с рейтингом 3* теряет половину всех потенциальных загрузок, приложение с 1* и 2* теряет практически все возможные

Источник: apptentive.com

Чтобы не заваливать спамом своих покупателей, время от времени интересуйтесь их мнением о приложении. При получении оценки просите добавить отзыв в стор (они тоже индексируются). А если все же отрицательный отзыв случился, непременно отреагируйте на него. Не оставляйте покупателей с чувством того, что на их мнение не обращают внимание.

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Добавьте QR-код

Речь не совсем о флаерах и листовках. Для начала вы можете добавить QR-код со ссылкой на скачивание приложения на пакеты, коробки и даже кассовые чеки.

Подумайте, коробки для доставок вы отправляете людям, которые уже покупают у вас онлайн и будут счастливы, если вы сделаете для них процесс покупок еще удобнее.

Используйте оффлайн-точки касания

Если ваш бизнес работает офлайн, покажите вашим потенциальным клиентам, что теперь у них есть дополнительный инструмент для взаимодействия с вашим брендом.

Повесьте яркий баннер и привлеките их внимание в зале;

Предложите найти подходящий размер одежды через приложение в примерочной;

Расскажите о дополнительных бонусах на кассе.

Используйте контент

Ваше приложение необязательно должно содержать только каталог с продуктами. Вы можете вести блог внутри приложения.

Создавайте контент, которым захотят делиться, и приложение будут продвигать сами пользователи.

Платные источники

Если вы готовы вложить деньги в продвижение вашего приложения, результат не заставит себя долго ждать.

Предлагаем три способа, которые показали свои результаты среди наших клиентов.

Медийная и контекстная реклама (Yandex)

Чтобы ваше приложение получило больше установок, а у вас была возможность протестировать гипотезу, что стоимость покупки в приложении будет ниже, чем на сайте, стоит воспользоваться контекстной и медийной рекламой.

Поскольку такая реклама демонстрируется пользователям, заинтересованным в релевантном контенте, конверсия довольно высока и может увеличить количество загрузок приложений. Сегодня для российских компаний доступен только «Яндекс Директ».

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С его помощью вы можете размещать рекламу в результатах поиска, на веб-сайтах рекламной сети «Яндекса» и на совместимых мобильных устройствах. Наши клиенты рекомендуют этот канал, чтобы получить необходимый объем трафика по адекватной стоимости.

Реклама в социальных сетях

Этот вид рекламы особенно эффективен, поскольку он обеспечивает высокую степень персонализации и таргетинг на определенные сегменты целевой аудитории. Адаптируя рекламу к индивидуальным предпочтениям и интересам, вы можете донести нужное сообщение до нужных людей в нужное время.

Лидером на российском рынке сегодня является VK Ads. Его охват — это более 90% аудитории мобильных устройств. Накопленный объем данных позволяет максимально точно сегментировать аудиторию по полу, возрасту, интересам, моделям мобильных устройств и даже по уровню дохода.

Есть и другие опции. Компания Gulliver, к примеру, использовала Bigo Ads — эта площадка включает в себя соцсеть Likee и мессенджер Imo. Этот ресурс интересен ее аудиторией здесь большая доля молодых людей в возрасте 18-34 лет и более низкими затратами на привлечение пользователей по сравнению с другими источниками трафика.

Публикации у блогеров

Маркетинг влияния стал довольно популярным инструментом в РФ и действительно может принести узнаваемость приложению и дополнительные скачивания. Тем более, если вы не хотите ограничивать свою деятельность в социальных сетях только VK.

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Единственным минусом такого продвижения может стать цена CPI.

Подбирайте блогеров тщательно:

читайте отзывы на профильных порталах,

не забудьте попросить блогера, c которым вы работаете, направить его аудиторию загрузить ваше приложение,

подумайте о предложении эксклюзивных промокодов, скидок и начислении бонусов.

На какие метрики обратить внимание?

Конечно, необходимо не только прилагать усилия для продвижения приложения, но регулярно отслеживать результаты через метрики.

Вы можете использовать AppStore Connect и Google Play Console и просматривать аналитику по скачиваниям, где главной метрикой будет конверсия в установку.

В AppStore Connect вы можете воспользоваться инструментом Benchmarks — он покажет средние данные по конверсии в вашей категории.

Пример личного кабинета AppStore Connect

Пример личного кабинета Google Play Console

Не забывайте, что конверсия зависит от источников трафика. Если вы используете платные источники привлечения, конверсия в установку будет значительно ниже, нежели когда вы используете органический трафик.

Чтобы правильно оценить эффективность того или иного способа, нужно:

смотреть на свои данные в динамике,

проводить A/B-тесты,

только потом оценивать свои успехи с помощью Benchmarks.

Однако если вы настроены всерьез использовать платные источники привлечения трафика, мы рекомендуем использовать AppMetrica и AppsFlyer или любую другую систему атрибуции, чтобы анализировать эффективность всех каналов привлечения в одном месте.

Помните, что эффективный маркетинг приложений требует сочетания платных и бесплатных стратегий привлечения пользователей в приложение, глубокого понимания вашей целевой аудитории и стремления к постоянному совершенствованию.

Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором