Apple заинтересовалась созданием iPad с увеличенным дисплеем

Инженеры и дизайнеры компании интересуются созданием экрана для iPad размером от 14 до 16 дюймов. Новый iPad может также получить стеклянную заднюю панель с поддержкой беспроводной зарядки.

Устройства могут появиться на рынке через пару лет. Bloomberg отмечает, что большой iPad мог бы стать идеальным устройством для многих людей, и продолжил бы стирать границы между планшетом и ноутбуком. Например, увеличение экрана может помочь пользователям одновременно управлять несколькими подвижными окнами легко изменяемых размеров, как это возможно на Mac.

С момента выпуска оригинального iPad Pro в 2015 году размер диагонали планшетов не превышал 12,9 дюйма.

Однако большой iPad может быть рискованным устройством для выпуска, пишет Engadget. Многие пользователи считают существующий iPad Pro слишком большим, если он не прикреплен к клавиатуре, а еще большая модель может оказаться и намного более громоздкой.

Возможно, что наравне с Apple об увеличении размера экрана думает и Samsung. Engadget напоминает о сообщениях о разработке компанией 14,6-дюймового планшета, который может затмить 12,4-дюймовый Galaxy Tab S7. Издание отмечает, что если выход iPad с увеличенным дисплеем действительно запланирован, это может быть таким же ответным шагом на фоне конкуренции, как и многие другие.

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Фото: Mr.Whiskey / Shutterstock