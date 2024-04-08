Apple открыла доступ к App Store разработчикам эмуляторов ретро-игр. Пиратские копии игр будут блокировать. По данным проведенного профильными экспертами исследования, купить на рынке легально можно только 13% игр, выпущенных до 2010 года.

Сторонние разработчики получили возможность публиковать в App Store эмуляторы старых видеоигр. Apple открыла им доступ к своему магазину приложений, сообщила компания.

Это может привести к появлению в App Store множества приложений-эмуляторов, которые уже представлены на операционной системе Android, полагают эксперты. В таком случае владельцам гаджетов Apple не придется пользоваться другими магазинами приложений.

По данным проведенного в 2023 году исследования, из игр, которые были выпущены до 2010 года, купить на рынке легально можно только 13%. Остальные представлены в музеях, на аукционах, либо распространяются в сети пиратским способом.

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