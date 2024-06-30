9to5Mac: Apple TV+ подбирается к Netflix, обогнав Paramount+ на рынке США

Apple TV+ борется с другими стриминговыми сервисами за потребителя и уже обгоняет Paramount+ по доле рынка в США. По данным отчета JustWatch, который публикует 9to5Mac, во втором квартале 2024 года его доля выросла на 1% и составила 9%.
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За рост платформы отвечает расширение библиотеки контента и успешная оригинальная продукция, в том числе популярные сериалы, например «Severance», «Silo» и «Pachinko».
Несмотря на гораздо меньшее число количество фильмов в сравнении с конкурентами, такими как Amazon Prime Video, к Apple TV+ растет доверие критиков и площадка может похвастаться самым высоким рейтингом контента на IMDb.
В настоящий момент Apple TV+ сравнялась с Paramount+, доля рынка которой составляет 9% и догоняет Hulu с Disney+, у них 10 и 11% соответственно. Amazon Prime Video и Netflix доминируют на рынке с 22% каждый.
Полный рейтинг доли рынка США, предоставленный JustWatch выглядит так:
Amazon Prime Video: 22%
Netflix: 22%
Max: 14%
Disney+: 11%
Hulu: 10%
Apple TV+: 9%
Paramount +: 9%
Другие: 3%
Ранее мы писали о том, что британка подала в суд на Netflix из-за клеветы в сериале по реальным событиям.
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