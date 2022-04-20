Россиянам стали предлагать дистанционно оформить Visa и Mastercard

Россиянам стали предлагать дистанционно оформить карты Visa и Mastercard Visa и Mastercard банков из Узбекистана, Грузии, Сербии, Киргизии, Казахстана и США. Цена с доставкой Москву составит примерно 20-25 тыс. рублей. Проверить подлинность предложений очень сложно, так как они появились на фоне санкций. При этом случаи обмана российских граждан при оформлении иностранных карт уже были.

Для открытия карты в банках соседних стран клиент должен предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании и провести предоплату в размере 30%, пишут «Известия».

На сайтах и каналах с такими услугами говорится о возможности перевода на карты до $10 тыс. в месяц с помощью «Золотой короны» или счетов российских банков, которые не попали под ограничения. Исполнители также утверждают, что с клиентом будут заключать договор,

Однако банк может отказать в открытии счета и клиент не сможет потребовать возврата денег, сообщила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. При этом есть также риск, что исполнитель может удержать карту и использовать ее самостоятельно.

В одном Telegram-канале россиянам обещают оформить виртуальную карту в банке США за 5 тыс. рублей. При этом пополнять ее предлагается, переводя деньги на российский счет компании. Организация же отправит сумму на карту с американских счетов.

По словам экспертов, случаи обмана при открытии иностранных карт уже были. Сейчас их количество может вырасти, потому как открытие счета за рубежом занимает некоторое время и россияне смогут пожаловаться только спустя месяц, что не получили карты.

Международные платежные системы Visa и Mastercard в начале марта объявили о приостановке работы в России. Для оплаты товаров и услуг за рубежом гражданам РФ придется использовать кобейджинговую (совместную) карту российской системы «Мир» и китайской UnionPay, доступной в 180 странах мира. Карту можно оформить, например, в «Россельхозбанке», «Газпромбанке», «Почта Банке», в банке «Солидарность» и не только (полный список вы можете посмотреть здесь). Выпуск кобейджинговых карт также планируют Сбербанк, «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», МКБ, «Тинькофф» и некоторые другие банки.

Фото на обложке: KoKiChs / Shutterstock